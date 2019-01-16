أبرزهن أحلام ونادين نجيم.. النجمات تخضن تحدي الـ 10 سنوات!

انتشر تحدي الـ 10 سنوات بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم فكرة التحدي على نشر صورة حديثة للشخص في عام 2019 وصورة قديمة وتحديدًا قبل 10 سنوات من عام 2009.

وما ان انتشر هذا التحدي بقوة حتى بدا المشاهير العربي والعالميين بخوضه بشكل كبير جدًا، وضج موقع إنستغرام بصورهم القديمة والحديثة.

وفي الوقت الذي بدا الاختلاف واضحًا جدًا على عدد كبير منهم بسبب فرق العشر سنوات، كان هناك البعض منهم والذي لم يظهر عليهم أي اختلاف، إلا ان غالبيتهم بدو أجمل في 2019 أي بعد إضافة 10 سنوات على عمرهم، وهو الأمر الذي بعض النشطاء يعلقون بشكل طريف أن سبب التغيير للأفضل هو التقنيات الحديثة في الفوتشوب والكاميرات المتطورة فمن غير المنطقي أي يصبح الشخص أجمل بعدما يكبر، ونستعرض هنا مجمعة من المشاهير الذين خاضوا التحدي:

ليلى علوي

نيللي كريم

عبير صبري

هنا شيحا

أحلام

نادين نجيم

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