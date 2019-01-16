العنود الحربي

حلت المذيعة والإعلامية السعودية العنود الحربي ضيفة على برنامج "عالسيف" عبر قناة "atv" الكويتية، وكشفت خلال الحوار عن حقائق ومؤامرات كانت تحاك خلف الكواليس من قبل شخص ما أدت إلى استبعادها من قناة "MBC" واضطرت لترك العمل بشكل كامل والرحيل من دبي أيضًا.

وفي التفاصيل، لم تقبل العنود أن تذكر خلال حديثها اسم الشخص الذي كان سببًا في رحيلها عن القناة ولا حتى المنصب الذي كان يشغله، وأكدت بعده تمامًا عن مؤسسة الـ"إم بي سي"، وأيضًا جاء قرار انسحابها من مسابقة "نجم القصيد" بعدما تلقت تهديدات بالقتل بسبب أن قبيلتها لا تقبل ظهورها على التلفاز.

يشار إلى أن العنود الحربي هي ممثلة وعارضة أزياء سعودية أيضًا وتقيم في البحرين حاليًا، وواجهت عدة مشكلات مع عائلتها بسبب دخولها المجال الفني، إلّا أنها شاركت في أعمال عدة ومن بينها "زواج آخر موديل" و "كومار"، وعملت مذيعة في برنامج صدى الملاعب على قناة "MBC".