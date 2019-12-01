بطلة "Game of thrones" تخطف الأنظار في ختام القاهرة السينمائي (صور)

حضرت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل بطلة مسلسل "Game of thrones"، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، والتي أٌقيمت في دار الأوبرا المصرية.

وتألقت ناتالي على السجادة الحمراء، مرتدية فستان باللون الزهري الهادئ والممزوج بالورد الأبيض، كما اعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها البسيطة.

وكان للنجمة ظهور خاص في حفل الختام، لا سيما أنها تعد من أبرز الفنانيين العالميين الذين حضروا الدورة الحالية من المهرجان.







واشتهرت ناتالي إيمانويل بشخصية "ميساندي" في مسلسل "صراع العروش" Game Of Thrones، وهي الذراع اليمنى لـ"دنيرس تارجارين" في رحلة استعادة عرش الممالك السبعة في الملحمة الأسطورية التي كتبها السير جورج آر.آر مارتن، وبثتها قنوات "HBO".

وزارت ناتالي إيمانويل منطقة الأهرامات، صباح الخميس الماضي، رفقة الفنان محمد كريم، كما كشفت عن مجموعة من الصور لها خلال رحلتها في مصر.

وولدت ناتالي في 2 مارس 1989، نشأت في إنجلترا وتربت رفقة أهلها، حتى بدأت حياتها المهنية التمثيلية على خشبة المسرح في أواخر التسعينيات.

من أول أعمالها مسلسل "الأسد الملك"، وفي عام 2013 كانت من ضمن أكثر 100 فتاة جاذبية حول العالم، بحسب مجلة FHM.

واشتهرت في السينما بعد مشاركتها في سلسلة الأفلام الشهيرة "Fast and Furious" الجزء السابع، الذي طرح 2015، من خلال شخصية "رامزي".

وتعد حاليًا في سن الـ30، ويتابعها على مواقع التواصل عدد كبير من جمهورها جميع أنحاء العالم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: