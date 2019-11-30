وصلت لقطع العلاقات نهائيًا.. خلافات النجوم في ٢٠١٩ عرض مستمر

شهد عام ٢٠١٩ خلافات كبيرة بين نجوم الفن بالوطن العربي، وصلتْ إلى حدّ التّراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، بل تخطّى الأمر إلى عمل حظر، وبعضها وصلت لقطع العلاقات نهائيًا.

وسيطرت خلافات النجوم على السوشيال ميديا، كما خطفت "التريند" من كافة الأحداث الأخرى على الساحة، وفي التقرير التّالي نرصد أبرز خلافات النجوم والفنانين التي شهدها العام الحاليّ.

أحلام وأصالة

من أشهر الخلافات على الساحة الفنية، والتي أنهته الفنانة الكويتية أحلام بتدوينه لها عبر تويتر ترفض فيها الصلح من الفنانة السورية أصالة نهائيا.

بدأ الخلاف بين الفنانتين عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها «بنت أكابر»، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريدة التهنئة.

بعدها نشبت مشادة بين أحلام وأصالة انتهت بـ«بلوك» على «تويتر»، حيث بدأت المشادة بتغريدة للفنانة أصالة تتمنى فيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد بعد أزمتها الصحية الأخيرة، لتشيد أحلام بموقفها، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

وردت أصالة على أحلام قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض»، لتقوم أحلام بعدها بحذف ردها.

رانيا يوسف وإبراهيم سعيد

نشرت رانيا يوسف، صورة بفستان أحمر عبر صفحتها على موقع “تويتر”، تتمنى لمتابعيها إجازة سعيدة، ليرد عليها إبراهيم سعيد بـ”……”، لتعقب قائلة: “Block”.

واقعة رانيا وإبراهيم سعيد، لها الكثير من المقدمات بين الطرفين، حيث بدأت الأزمة عندما ظهرت رانيا يوسف على أحد البرامج الحوارية، وأشارت إلى أن “الرجل المصري لا يهتم بشكله أو نظافته كما يفعل الرجال في أماكن أخرى مثل لبنان، حيث نرى شرطي المرور أنيق ونظيف بشكل لافت”.

وعقب ذلك، ظهر إبراهيم سعيد في أحد البرامج الحوارية مع سمر يسري، وعلق على تصريحات رانيا، قائلا: “هي بتستحمى أصلا؟ عيب دي إهانة للشعب المصري والرجالة المصريين لأن مينفعش يتقال علينا كده وإحنا أكبر من كده”.

نجوي كرم وإليسا

خلاف استمر لـ10 سنوات بين الفنانتين اللبنانيتين إليسا ونجوى كرم، والذي منذ أكثر من 10 سنوات عندما روت نجوى، أنها التقت إليسا بالصدفة بالمطار وسلمت عليها بتكبر وغرور وقالت إنه لا يوجد كيمياء بينهما، وصرحت: «لا أنا راح قرب من جمهورك ولا إنتي تقدري تقربي من جمهوري».

وعادتا للخلافات مجددا بعدما كشفت إليسا ، عن أن نجوى كرم لم تتصل بها عندما أعلنت أنها مصابة بسرطان الثدي في كليب «الى كل اللي بيحبوني» واكتفت بنشر تغريدة عبر «تويتر»، مشيرة إلى أنه عندما توفي شقيقها ذهبت وقدمت واجب العزاء بنفسها.

وبعد ١٠ سنوات أنهت نجوى كرم الخلاف بزجاجة عطر من الماركة الجديدة التي أطلقتها وأهدت إحداها ز إلى إليسا، حيث شكرت إليسا نجوى كرم في تغريدة لها عبر «تويتر»، كتبت فيها: «شكرًا على العطر الجميل من سيدة جميلة.. مبروك»، لترد عليها نجوى كرم في تغريدة: «أحنا من بلد واحد وبساحة كلها حب وفرح، موفقة بكل شيب تعمليه يا رب.. وأنا بحبك».

ريم البارودي وسمية الخشاب

بدأ الخلاف بينهم عندما أعلن الفنان أحمد سعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب، لتلمح بعدها ريم البارودي أن سمية وراء طلاقها من أحمد سعد.

الأمر الذي نفته الفنانة سمية، مؤكده أنها لا تعرف ريم وأنها ليست صديقتها كما إدعت في لقاء صحفي.

لتصرح ريم البارودي بعدها بأحد البرامج التليفزيونية في " إنها لم تقل أنها سمية صديقتها، وأن فارق السن والتعليم في المدارس التي تعلمت بها والكلية بالإضافة إلى التربية تمنعني من صداقتها لأنها لا تشبهني

وأضافت البارودي ، ان ـ«سمية الخشاب» ليست فنانة كبيرة وليست "نجمة" وهناك أصدقاء لها كبار في الوسط الفني أكبر من "الخشاب".

أصالة وأنغام

اكتشف جمهور الفنانتين الكبيرتين أصالة وأنغام خلافهما بعد أن ألغت الفنانة السورية أصالة متابعة المطربة المصرية أنغام على الموقع الإجتماعي إنستغرام, استغراب معجبيهما وكل جمهور المشاهير.

وقد خرجت الفنانة السورية عن صمتها, وتحدثت عن سبب وراء خلاف الفننانتين. ويرجع السبب المباشر وراء خلافهما هو زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم الذي كانت تجمعه علاقة قرابة مع أصالة حيث أنه زوج ابنة شقيق زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة بأحد البرامج التلبفزبونية، أنها ترفض مصادقة أش يخص يكون سبب في طلاق و خراب بيوت شخص أخر، وأن علاقتة بأنغام إنتهت تهائيا.

عمرو مصطفي وشيرين

نفى الملحّن المصريّ، عمرو مصطفى، التعاون مع المطربة شرين عبدالوهاب تمامًا، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم ألحن ولن ألحن لها في المستقبل البعيد أو القريب، انتهت العلاقة الفنية بغير رجعة".

يُذكر، أنّ عمرو مصطفى، وشيرين عبدالوهاب، وقَعتْ بينهما العديد من الخلافات، خلال الفترة الماضية، بدأت عندما وصفت شيرين "مصطفى" بأنّ صوته لا يصلح للغناء، ومن هنا بدأ التّراشق بينهما، من خلال التّصريحات

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

كما دبّ الخلاف بين الفنانتين، ياسمين عبدالعزيز، وريهام حجاج، بعد اكتشاف علاقة ارتباط بين الأخيرة بطليق ياسمين عبدالعزيز، رجل الأعمال، محمد حلاوة، حيث انفصلتْ ياسمين عن زوجها، بعد زواج دام 17 عامًا.

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