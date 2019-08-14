أبرز الأماكن لالتقاط السيلفي في دبي!

تُعدّ دبي من أبرز المدن التي تضمّ مواقع سياحية وأماكن مُميّزة لالتقاط الصور ومشاركتها على موقع إنستغرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. إليك قائمة بأبرز الأماكن لالتقاط أروع صور السيلفي مثل المطاعم الراقية، والمساحات العامّة، والوجهات السياحيّة المُفعمة بالحياة.

ذا بيتش

يُعتبر "ذا بيتش" في منطقة "جي بي آر"، من أروع الشواطئ في دبي لقضاء يوم كامل والتقاط أروع الصور مع العائلة والأصدقاء. يضمّ "ذا بيتش" مجموعة من المطاعم التي تقدّم أشهى المأكولات، وتُتيح لك التقاط صور سيلفي رائعة مع أفق دبي المُذهل. يُمكنك أيضاً زيارة فندق "هيلتون دبي جميرا"، الذي يستضيف عروض "ذا لافتر فاكتوري" الكوميديّة في 16 أغسطس، واختبار تجربة رائعة وتوثيق أجمل لحظاتها بالصور.



أكوافنتشر

تقع حديقة "أكوافنتشر" المائيّة في منتجع أتلانتس النخلة، وتُعدّ من أفضل الأماكن لالتقاط صور السيلفي للعائلة والأصدقاء. جهّز الكاميرا المضادّة للماء أو كاميرا "جو برو" وابدأ المغامرة الحقيقيّة على منزلق "ليب أوف فيث" المُطلّ على نخلة جميرا، أو استرخِ مع الأصدقاء في النهر البطيء "ليزي ريفر" والتقط الصور من مختلف الزوايا. ستتمكّن من التقاط الصور لهذه الحديقة المائية الرائعة ليس فقط خلال النهار، بل عند المساء أيضاً وذلك خلال فعالية "أكوافنتشر أفتر دارك" في 15 أغسطس، والتي تتمحور هذا العام حول شخصيات الـ"إيموجي" القابلة للنّفخ.

كوين إليزابيث 2

تشكّل سفينة "كوين إليزابيث 2" التاريخيّة، التي ترسو في ميناء راشد، أول فندق عائم في دبي. ترحّب السفينة بالزوّار لاستكشاف تاريخها العريق من خلال تنظيم جولات سياحيّة إليها، أو تناوُل العشاء في أحد مطاعمها أو من خلال استضافة العروض الترفيهيّة. التقط أروع الصور التي تحاكي لقطات فيلم "التايتانك" الشهير في مقدّمة السفينة، أو في مطعم "ليدو" مع مناظر البحر الخلّابة، أو في "ذا شارتروم" ذات التصميم المُميّز. يُمكنك أيضاً مشاهدة مجموعة متنوّعة من العروض الكوميديّة، والحفلات الموسيقيّة التي تستضيفها السفينة.

سيتي ووك

من المعروف عن منطقة "سيتي ووك" بأنها تستضيف العديد من النشاطات والفعاليات على مدار العام. تضمّ هذه المنطقة أيضاً مجموعة من المقاهي والمطاعم المُميّزة والتي تناسب التقاط أروع الصور لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يُمكنك أيضاً زيارة "ذا جرين بلانيت"، الغابة المطيرة في قلب المدينة، والتقاط صور السيلفي هناك. في حال كنت ترغب باختبار شيء جديد، فلا تفوِّت مشاهدة حفل فرقة "ويستلايف" في 29 أغسطس والذي يُقام في قاعة "كوكا كولا أرينا" الضّخمة، حيث يمكنك التقاط أروع الصور.

داون تاون دبي

تضمّ منطقة داون تاون دبي الكثير من الأبنية المرتفعة وناطحات السحاب، بالإضافة إلى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الذي يضمّ عدداً من المطاعم والفنادق. توفّر كل زاوية من زوايا داون تاون دبي خلفيات رائعة للصور وبالأخصّ "دبي أوبرا" التي ستُضيف لمسة من الرقي والأناقة إلى صورك بكلّ تأكيد. يمكنك التقاط صور رائعة من خارج المبنى، أو حجز جولة خاصة لالتقاط أروع الصور من الداخل. أثناء وجودك هناك، يمكنك مشاهدة أفلام ديزني المفضّلة لديك من فترة الطفولة.

سكي دبي

ثلوج وتزلُّج في الصحراء؟! نعم كل شيء مُمكن في مدينة دبي. فاجئ أقاربك وأصدقاءك الذين يقيمون خارج دولة الإمارات بمجموعة من الصور في سكي دبي، حيث يُمكنك صنع رجل الثلج في الحديقة الثلجية، أو التقاط صورة سيلفي مع البطاريق أو خلال استعراض مهاراتك على منحدر التزلُّج. بعد الانتهاء من المغامرة الثلجية، تجوّل في مول الإمارات ولا تفوِّت مشاهدة عروض "فانتازي ستيدج" التي تضمّ الموسيقى والحركات البهلوانيّة وتستمر حتى 16 أغسطس.





