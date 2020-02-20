أبرز الأنشطة للأطفال في دبي‎

توفّر دبي الكثير من النشاطات المناسبة للعائلات والأطفال من جميع الأعمار. إليكم بعض الأفكار لقضاء أوقات عائلية رائعة ومليئة بالترفيه والتسلية.

تمارين اليوغا

أثبتت الدراسات أن اليوغا مفيدة جداً للأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، حيث تعمل على تحسين صحّتهم النفسيّة والجسديّة، كما تساعدهم على التركيز بشكلٍ أفضل وتقوية الذاكرة وزيادة الثقة بالنفس وتخفيف القلق. اختبروا مزايا اليوغا بأنفسكم مع العائلة من خلال المشاركة في فعالية "إكس يوغا" التي تُقام لمدّة يومين على شاطئ "كايت بيتش" وتقدّم حصصاً مجانيّة تحت إشراف مدرّبين خبراء.

تعلّموا أشياء جديدة في مدينة الطفل

تقع مدينة الطفل في حديقة الخور وتجمع بين اللّعب والتّعليم ضمن عشر صالاتٍ متنوّعة. تعرّفوا على الفضاء الخارجي في القبّة السماويّة واطّلعوا على التراث المحلي والثقافات العالميّة واستكشفوا التاريخ وأسرار جسم الإنسان في مركز العلوم. تضمّ المدينة أيضاً منطقة لعب للأطفال الصغار، ليتمكّن الجميع من الاستمتاع بيوم مليء بالمرح والتعلّم.

شاهدوا سباقات الهجن التراثية

تُعدّ سباقات الهجن في دولة الإمارات من الرياضات التراثيّة المليئة بالحماسة والتشويق. استفيدوا من الطقس الرائع في دبي خلال هذا الوقت من السنة، ولا تفوّتوا مشاهدة الهجن وهي تتسابق في مضمار المرموم على مسارات تتراوح مسافاتها بين 4 و6 كلم.

قابلوا شخصيات سلسلة "مستر مان"

تُعدّ سلسلة "مستر مان" جزءاً أساسيّاً من طفولة كلّ من نشأ في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. الآن بات لديكم فرصة رائعة لتستعيدوا لحظات الطفولة وتعرّفوا صغاركم على هذه الشخصيات المُميّزة في مسرحية حيّة يوم 28 فبراير على مسرح "ذا ثياتر" في مول الإمارات حيث سيقدّم "السيّد بامب" و"السيّد تيكل" و"السيّدة ليتل إنفنتور" وأصدقاؤهم عرضاً موسيقيّاً رائعاً. هذا العرض مناسب للأطفال من عمر سنتين فما فوق.

استمتعوا بالمغامرات الشيّقة

تضمّ دبي العديد من المنتزهات الترفيهيّة التي توفّر ألعاباً وتجارب تناسب الجميع. يقدّم "دبي باركس آند ريزورتس" أروع الألعاب المليئة بالترفيه والتسلية في عدّة مناطق مثل "بوليوود باركس" و"ليجولاند" وحديقة ليجولاند المائية و"موشنجيت"، ومنطقة "ريفرلاند" المجانيّة. توجهوا أيضاً إلى "آي إم جي عالم من المغامرات"، الوجهة الداخليّة التي تتضمّن خمس مناطق مستوحاة من شخصيات "كرتون نتوورك"، أو عيشوا أروع المغامرات المائية في حديقتي "أكوافنتشر" و"وايلد وادي".

قابلوا الأبطال الخارقين

يُعدّ معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة أو "كوميكون" من أبرز الفعاليات التي تجذب عشّاق الأبطال الخارقين إلى دبي من مختلف أنحاء العالم. اصطحبوا أطفالكم للتعرّف على الممثّل مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين، بالإضافة إلى "براندون راوث" الذي اشتهر بشخصية "سوبرمان"، و"جون ريس" من فيلم "لورد أوف ذا رينغز". استكشفوا أيضاً الصالات الفنيّة التي تضمّ أعمالاً مستوحاة من الأفلام والقصص المصوّرة واستمتعوا بالعروض الترفيهيّة على المسرح الرئيسي.

غنوا أشهر أغاني ديزني الكلاسيكية

تقدّم "ليا سالونغا" عرضاً مُميّزاً في دبي أوبرا في 5 و6 مارس للأطفال والكبار. تميّزت هذه المغنية بأداء صوت الأميرة "ياسمين" و"مولان"، كما غنّت في أعمال فنيّة ضخمة مثل "ميس سايغون" و"لي ميزيرابل".