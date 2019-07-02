أبرز العروض الكوميدية في دبي!

تواصل دبي استضافة العروض الكوميديّة من مختلف أنحاء العالم على مدار العام. إليك قائمة بأبرز العروض الكوميديّة لهذا الشهر، لتتمكّن من اختيار ما يناسبك.

عرض مميز لأرزو مالوترا

تقدّم الكوميدية الهنديّة والتي تحمل الجنسية الأميركية "أرزو مالوترا" عروضاً تتناول مواضيع حول كيفيّة التصرّف كسيّدة في عدد من المواقف. من خلال هذا العرض الكوميدي بعنوان "أنليدي لايك"، تتحدث "مالوترا" مع الجمهور حول التحديات التي تواجهها لتكون سيدة معاصرة على الرغم من هويتها المتعدّدة. شاهد هذا العرض المميّز على مسرح "ذا جانكشن" قبل أن تقدّمه أيضاً ضمن مهرجان "فرينج" في أدنبره.

التاريخ: 11 يوليو

المكان: "ذا جانكشن"، السركال أفنيو

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أحدث عروض كونال كامرا

ترك "كونال كامرا" عمله في مجال الإعلانات لينطلق إلى عالم الكوميديا. ومن خلال عروضه في نوادي الكوميديا في الهند، بات يُتابعه أكثر من مليون شخص على قناته على يوتيوب. قدّم "كامرا" عرضاً في دبي، بعنوان "فريش ثوتس" وذلك في العام 2018، ويعود خلال شهر يوليو ليقدّم عرضاً آخر في بوليوود باركس، ومن المتوقّع أن يتضمّن فقرات جديدة مضحكة.

التاريخ: 12 يوليو

المكان: راج محل، بوليوود باركس

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أبرز الكوميديين في "ذا لافتر فاكتوري"

تُقدّم "ذا لافتر فاكتوري"، منصة الكوميديا الأقدم في دبي، عروضاً جديدة باستمرار. خلال هذا الشهر يحيي العروض كل من "ستيورات ميتشيل" من اسكتلندا، والكوميدي "كوري ميكاييليس"، والكوميدية "أليسون جون سميث". تُقدّم هذه العروض في عدّة مواقع في دبي من 11 إلى 19 يوليو، وسيُقام العرض الختامي في "هيلتون دبي جميرا". زُر جدول فعاليات دبي للاطلاع على البرنامج كاملاً.

التاريخ: 11 - 19 يوليو

المكان: هيلتون دبي جميرا

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عرض لجايسون مانفورد

يعود الكوميدي الإنجليزي والشخصية التلفزيونية "جايسون مانفورد" إلى المنطقة ليقدّم عرضه الجديد المميّز "مادل كلاس تور". يروي "مانفورد" من خلال هذا العرض التحدّي الذي واجهه في طفولته كونه كان ينتمي إلى طبقة العمال، في حين أصبح من الفئة المتوسّطة لاحقاً. شاهد هذا العرض المُميّز ضمن عروض "ذا لافتر فاكتوري" خلال شهر يوليو.

التاريخ: 25 يوليو

المكان: فندق موفنبيك جي بي آر

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اضحك مع "فارون غروفر"

يستضيف الموسم الثالث من سلسلة عروض "لافاتون"، على متن سفينة "كوين إليزابيث 2" النجم الكوميدي الهندي "فارون غروفر"، الذي يقدّم العرض الثاني لهذا الموسم. اشتهر "غروفر" ككوميدي وكاتب سيناريو وكاتب أغاني وقد حاز على العديد من الجوائز المرموقة، كما أنه ألّف "سيكرد غيمز" الذي يُعرض على قناة "نتفليكس"، والذي يشارك في بطولته نجم بوليوود سيف علي خان. لا تفوّت هذا العرض الكوميدي المميّز.

التاريخ: 26 يوليو

المكان: "ثياتر باي كيو إي 2"، كوين إليزابيث 2

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