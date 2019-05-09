أبرز الفعاليات والأنشطة الريّاضية خلال شهر رمضان في دبي

إذا كانت اللياقة البدنية تمدّكم بالنشاط، فلا داعي للتوقف عن ممارستها خلال شهر رمضان المبارك. يحمل الشهر الفضيل معه العديد من تجارب الإفطار الشهية والتجارب الثقافية في دبي، إلا أن الاهتمام بالصحة تبقى في مقدّمة أولويات هذه المدينة. اسعوا للوصول إلى أهداف جديدة من خلال قائمة أبرز الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان:

سباق جري في دبي أوتودروم

خلال الشهر الفضيل، تأخذ عربات السباق في دبي أوتودروم قسطاً من الراحة لأمسية واحدة لتفسح الطريق أمام العدّائين للجري ضمن سباق "رن ذا تراك". تُقام هذه النسخة الرمضانية من السباق بعد الإفطار، وتتيح للعدائين الاختيار بين مسافة 3 كم، أو 5 كم، أو 10 كم. شاركوا في هذا السباق بعد الإفطار برفقة مجموعة من عشّاق الرياضة.

التاريخ: 10 مايو

المكان: دبي أوتودروم

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ديزرت رود رانرز

تُعدّ "ديزرت رود رانرز" مجموعة الجري الأقدم في دبي، وقد انطلقت منذ عام 1998. يتضمن التحدّي مسافة 5 كيلومتر للكبار، و2 كيلومتر للصغار، حيث أن الفعالية مفتوحة أمام العدائين المحترفين والمبتدئين من كافة الأعمار. انضموا إلى هذه الفعالية المميّزة في حديقة مشرف وسط المروج الخضراء والبحيرات مع الكثير من الترفيه العائلي.

التاريخ: 16 مايو

المكان: حديقة مشرف

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سباق ديزارت رود رن الأخير لهذا الموسم

اختتموا فعاليات شهر رمضان الريّاضية مع السباق الأخير ضمن سلسلة سباقات ديزارت رود رن في دبي. يمكن لجميع العدائين من كافة مستويات اللياقة البدنية المشاركة في هذا السباق والاختيار بين مسافة 3 كم، أو 5 كم، أو10 كم، في استاد "ذا سيفنز"، الذي يشتهر باستضافة بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي. تحدوا أنفسكم وشاركوا في هذا السباق، حيث سيحصل أسرع ثلاثة عدائين ضمن كل فئة عمرية على كؤوس، بينما يحصل كافة المشاركين على ميدالية.

التاريخ: 7 يونيو

المكان: استاد ذا سيفنز

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رياضات متنوعة داخلية

حتى مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يمكنكم الاستمرار بالجري أو بالمشاركة في العديد من النشاطات الرياضية خلال الصيف مع عالم دبي للرياضة. يستضيف مركز دبي التجاري العالمي هذه الفعالية ضمن صالات مغلقة ومكيّفة على مساحة 2500 متر. تتضمن الرياضات كرة القدم، وكرة السلة، وتنس الطاولة وغيرها الكثير. هذه الفعالية التي تستمر على مدى أربعة أشهر مناسبة لكافة القدرات والاهتمامات، وهناك عدة طرق للمشاركة. يمكنكم استئجار ملعب لتلعبوا مع أصدقائكم، أو الانضمام إلى أكاديمية رياضية لتحسّنوا مواهبكم، أو المشاركة مع الفرق المتنافسة. بالإضافة إلى عالم مدهش، وجهة الترفيه الصيفية للأطفال أيضاً في مركز دبي التجاري العالمي من 21 يونيو حتى 17 أغسطس، حيث يمكنكم مزج المرح العائلي ونشاطات اللياقة البدنية.

التاريخ: 15 يونيو - 13 سبتمبر

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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