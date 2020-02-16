أبرز النشاطات خلال هذا الأسبوع في دبي

تقدّم دبي خلال هذا الأسبوع العديد من النشاطات المتنوّعة مثل أسبوع الأفلام الإسبانية في سينما عقيل وبطولة سوق دبي الحرة للتنس والموسم 31 من سلسلة حفلات "ذا فريدج" وغير ذلك الكثير.

شاهدوا أفلاماً إسبانية حائزة على جوائز

سيكون عشّاق الأفلام على موعد مع أسبوع السينما الإسبانية في سينما عقيل، والذي يقدّم أفلاماً حائزة على جوائز مرموقة مثل فيلم "بلاك بريد" و"ذا جيانت" و"ذا برايد" و"ذا سبيريت أوف ذا بيهايف" و"ذا هولي إينوسنتس" و"تيسيس" وغيرها، حتى 20 فبراير. سيتم تقديم عرضين يومياً عند الساعة 7 مساءً و9:30 مساءً. لا تفوّتوا مشاهدة هذه الأفلام الرائعة في دار الأفلام السينمائية المستقلة الأولى من نوعها في دبي.

التاريخ: حتى 20 فبراير

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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شاهدوا أبرز نجوم التنس

استعدوا لمشاهدة البطولات التنافسية بين أبطال التنس من حول العالم ضمن بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في دبي، والتي تنطلق هذا الأسبوع. تُعتبر هذه الفعالية الرياضيّة إحدى أبرز بطولات الجولات العالمية لرابطة محترفي ومحترفات التنس، كما شهدت فوز أبرز نجوم هذه الرياضة مثل "رافاييل نادال" و"نوفاك دجوكوفيك" و"فينوس و"سيرينا وليامز" و"كارولين ووزينياكي" وغيرهم الكثير. سيشهد هذا العام مشاركة أبرز اللاعبين العالميين مثل "بيانكا أندريسكو" و"بيليندا بنكيك" و"روجيه فيديرير" و"ستيفانوس تسيتسيباس" وغيرهم. احجزوا تذاكركم باكراً كي لا تفوّتوا هذه البطولة السنوية المميّزة.

التاريخ: 17 - 29 فبراير

المكان: استاد سوق دبي الحرة للتنس

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استمعوا إلى أروع النغمات

أمسية موسيقية رائعة بانتظاركم خلال الموسم 31 من سلسلة حفلات "ذا فريدج"، المنصّة المُخصّصة لاستعراض المواهب المحليّة. استمعوا إلى المغني وكاتب الأغاني السوداني أمجد شاكر في حفل حي يقدّم فيه أغانيه باللغة العربية والإنجليزية. لا تفوّتوا الحصول على تذاكركم الآن لمشاهدة هذا العرض المميّز في "ذا فريدج".

التاريخ: 17 فبراير

المكان: "ذا فريدج"

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