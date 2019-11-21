أبرز النصائح لمشاهدة عروض الألعاب النارية لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

شاهد أروع عروض الألعاب النارية في دبي خلال عُطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتفل الإمارات بيومها الوطني الـ 48، حيث يمكنك الاستمتاع بعُطلة نهاية أسبوع طويلة في دبي مع مجموعة من الاحتفالات وعروض الألعاب النارية الرائعة.

ولهذه المناسبة، ستتزيّن سماء دبي بالأضواء المبهرة مساءً في عدّة وجهات على الواجهات المائية. انضم إلى سكّان دبي وشاهد عروض الألعاب النارية في 1 و2 ديسمبر في السيف (8 مساءً)، و"لا مير" (8:30 مساءً)، و"ذا بيتش" في جي بي آر (9 مساءً)، و"ذي بوينت" في 2 ديسمبر الساعة 9 مساءً.

هناك العديد من النشاطات التي تستضيفها دبي خلال هذه الفترة، لذا يُنصح بالتخطيط المُسبق للحصول على أفضل التجارب في الوجهة التي تختار زيارتها. لذلك، لا بدّ من الوصول باكراً أو حجز طاولة في أحد المطاعم المجاورة في الهواء الطلق. أما إذا كنت على الشاطئ، فيمكنك تحضير سلّة مأكولات والاستمتاع بالجو الشتوي الرائع والإطلالات الشاطئية الخلّابة.

في 2 ديسمبر، يمكن لزوّار "لا مير" البقاء لمشاهدة الحفل الموسيقي المسائي، الذي تحييه النجمة بلقيس فتحي، والنجم الكويتي عيسى المرزوق عند الساعة 8:35 مساءً. أما زوّار القرية العالمية فيمكنهم الاستمتاع أيضاً بعروض الألعاب النارية وبحفل الفنان الإماراتي حمد العامري عند الساعة 9 مساءً.

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