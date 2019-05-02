أبرز تجارب الإفطار في دبي

مع حلول الشهر الفضيل ترتدي دبي ثوبها الرمضاني فتحلّ الأجواء الرائعة في كل ركن وفي كل زاوية من المدينة. ولذلك، تستعد مطاعم وفنادق دبي لتقديم خيارات مذاقية متنوعة من كل أنحاء العالم. ولكل مجلس وخيمة ووجهة في رمضان نكهتها الخاصة وتقديماتها الفريدة والتي تضفي بدورها رونقاً مميزاً على أجواء دبي الرمضانية. لذلك، نضع بين أيديكم دليلاً شاملاً نجمع فيه العروض الرمضانية، في الفنادق والمطاعم، والخيم الرمضانية، بما يناسب كل الأذواق.

دبي أوبرا

استمتعوا بتجربة مذاقية فاخرة في دبي أوبرا ضمن أجواء رائعة مع عروض ترفيهية كلاسيكية وشرقية. يضم الإفطار محطات طهو حية للمأكولات العربية والعالمية، وخيارات واسعة من الحلويات الشهية. يُقدّم الإفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك ليتمكن الجميع من الاستمتاع بهذه التجربة المميزة.

الأسعار: 260 درهم

المكان: دبي أوبرا

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مجلس ناين7وان في فندق ذا أوبروي

يقدّم مجلس ناين7وان في فندق ذا أوبروي تجربة رمضانية مميزة. يضم الإفطار بوفيه غني بمجموعة من الأطباق من منطقة الشرق الأوسط والأطباق العالمية. تتضمن الأطباق الأوزي، والشيش طاووق، ومجموعة من الأكلات المحلية والعصائر الرمضانية وغيرها الكثير. تضفي هذه التجربة المميزة أجواء راقية على الشهر الفضيل.

الأسعار: 255 درهم

المكان: فندق ذا أوبروي

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البهو في فندق موفنبيك بوابة إبن بطوطة

يُعدّ الإفطار في فندق موفنبيك بوابة إبن بطوطة من أبرز التجارب خلال الشهر الفضيل. استمتعوا بالبوفيه الغني المستوحى من رحلات إبن بطوطة إلى إيطاليا والمغرب والهند وآسيا في مطعم البهو. ويضفي عازف العود المزيد من الأجواء الرائعة بأنغامه التي ستطرب الحضور طوال الأمسية. تتضمن هذه الباقة المميزة الطعام، والمرطبات، والعصائر الرمضانية.

الأسعار: 185 درهم

المكان: البهو في فندق موفنبيك بوابة إبن بطوطة

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قاعة الفلك في برج العرب

خلال الشهر الفضيل، تتزيّن قاعة الفلك في برج العرب، المستوحاة من دار الأوبرا في فيينا، بأسلوب الأرابيسك. عيشوا تجربة مذاقية فاخرة في هذه الوجهة المميزة مع العائلة والأصدقاء، مع بوفيه من الأطباق المحلية، برفقة فرقة "بدري" الموسيقية.

الأسعار: 265 درهم

المكان: قاعة الفلك في برج العرب

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إفطار الفانوس في جي دبليو ماريوت ماركيز

يُقدّم إفطار الفانوس خلال الشهر الفضيل في قاعة دبي المميزة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي. تتضمن تجربة الإفطار المميزة أكثر من 200 طبقاً شهياً. ويحيي الأجواء أيضاً عازف العود بأنغامه الموسيقية الشرقية.

الأسعار: 199 درهم

المكان: قاعة دبي المميزة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز

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مجلس رمضان في مركز دبي المالي العالمي

اختبروا أصالة الضيافة العربية في مجلس رمضان في فندق الريتز-كارلتون مركز دبي المالي العالمي. استمتعوا بوجبة إفطار شهية عند موعد الغروب من كل يوم طيلة الشهر الفضيل. يحصل الأطفال بين سن 6 و12 عاماً على خصم 50%، والدخول مجاني لمن هم أصغر سناً.

الأسعار: 169 درهم في عطلة نهاية الأسبوع، 199 درهم في أيام الأسبوع

المكان: الريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي

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خيمة أساطير في أتلانتس النخلة

تعود خيمة أساطير في منتجع أتلانتس النخلة، لتقدّم بوفيه غني بالمأكولات الشهية، ضمن أجواء شرقية ترفيهية ستجعل من تجربة إفطاركم تجربة لا تُنسى. يضم البوفيه خيارات غنية بالأطباق العربية والعالمية بالإضافة إلى خيارات متنوعة من الحلويات.

الأسعار: 220 درهم

المكان: منتجع أتلانتس النخلة

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