أبرز ما قاله ماجد المصري في برنامج "شيخ الحارة" (فيديو)

حل الفنان ماجد المصري ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث خلال الحلقة عن العديد من الأمور التي تخص مسيرته المهنية والفنية، إلى جانب بعض التصريحات الخاصة بعائلته وحياته الشخصية بشكل عام.

وبالتأكيد، تزامنًا مع مشاركته في أحدث أعماله الدرامية خلال رمضان وهو مسلسل "زلزال"، قال ماجد المصري أن الشركة المنتجة للعمل عرضت عليه السيناريو ونال إعجابه، لذا قرر المشاركة عن اقتناع تام، مؤكدًا على النجومية التي يحظى بها محمد رمضان وهو السبب الذي جعله يقبل بدور غير البطولة.

وعن الأمور التي تخص عائلته وحياته الشخصية، رد ماجد المصري على اتهامه بأنه شديد في معاملته مع ابنته "ماهيتاب"، بسبب تصريحه سابقًا أنه رفض أن تخلع الحجاب بعد أن قررت ارتدائه، مشيرًا إلى أن ابنته ارتدت الحجاب من قبل وخلعته وعادت لارتدائه، لذلك حذرها إذا ارتدت الحجاب مجددًا لن يسمح لها بخلعه.

واعتبر ماجد المصري أن المخرج محمد سامي كان له فضل كبير عليه في إعادته للدراما و الشاشة، وذلك بعدما عمل معه في مسلسل "آدم"، و "مع سبق الإصرار".

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