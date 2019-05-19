محمد رمضان يعلق على السخرية من تكرار مشهد "الأسطورة" في مسلسل "زلزال"

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن موقفه من السخرية العارمة التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، من تكرار مشهد تقدمه لخطبة حبيبته في مسلسل "الأسطورة" الذي قدمه منذ عامين، في مسلسله الجديد "زلزال" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، بنفس التفاصيل تقريبًا.



وقال رمضان في تصريح خاص لـ"البوابة": "سخرية متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي أمر تعودت عليه، فمثلما تتواجد الإشادة والحب والتشجيع، تتواجد السخرية أيضًا".



وأضاف: "لم أشعر بأي تشابه عندما صوّرت مشهد تقدمي لخطبة ابنة ماجد المصري، ولا توجد جمل مكررة في المشهدين، والأحداث التي وقعت في مشهد مسلسل زلزال منطقية وتسير وفق السياق الدرامي تمامًا".



وتابع الفنان الشاب: "النقد والسخرية تكون مستحقة، عندما يكرر الفنان القصة نفسها ويعيد تقديمها، أنا لم أفعل ذلك، لأنني أحترم جمهوري، فقصة زلزال مختلفة كليًا عن الأسطورة ولا يوجد أي تشابه".



يذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة وأحمد صيام ومنى عبد الغني، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر الدين.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: