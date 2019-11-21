أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. بينها فستان مي عمر ورقصة رانيا يوسف (صور وفيديو)

شهد حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، أمس الأربعاء العديد من المشاهد التي أثارت الجدل ولفتت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ويرصد "البوابة" أبرز تلك المشاهد التي لاقت ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا، فإلى السطور القادمة:

رقصة رانيا يوسف

تسببت الفنانة المصرية رانيا يوسف في موجة جدل واسع كعادتها، بسبب ظهورها في مقطع فيديو وهي تفتعل رقصة غريبة بمؤخرتها، أثناء طلب المذيعة منها الدوران وإظهار فستانها للجمهور.

وظهرت رانيا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان أسود مكشوفًا بالكامل من منطقة الظهر.

إطلالة لقاء الخميسي

لم تسلم الفنانة المصرية لقاء الخميسي من الانتقادات أيضًا، بسبب إطلالتها في الحفل حيث ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان أخضر لامع بشكل مبالغ فيه، اعتمدت خلالة قصة "السمكة".

وتميز الفستان بـ ذيل متوسط الطول، والأكمام الطويلة والمطرز بالكامل، ما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام في المهرجان.

وسخر كثيرون من فستان لقاء الخميسي، مؤكدين أن تصميم الفستان جاء مبالغًا فيه وغير مناسب تمامًا لها.







فستان مي عمر

فاجأت الفنانة المصرية مي عمر الجميع على السجادة الحمراء بفستانها المنفوش الذي يشبه "الطاووس"، حمل اللون الفيروزي.

وتميز الفستان بذيل طويل جدًا وعريض، مصنوع من الريش، الأمر الذي جعلها محط أنظار عدسات الكاميرا ووسائل الإعلام.





الأبيض والأسود يسيطران

يبدو أن اللونين الأبيض والأسود كانا الشعار الرسمي للنجمات في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت معظمهن فساتين من هذين اللونين.

ومن النجمات اللاتي ارتدين فساتين سوداء، أيتن عامر ودينا ورانيا يوسف وإنجي علي وساندي ويسرا وريم مصطفى وحلا شيحة ونسرين أمين ورضوى الشربيني وميس حمدان وروجينا وهيدي كرم وإنجي وجدان ودرة وهنا الزاهد وإلهام شاهين.

































أما الفنانات اللاتي ارتدين فساتين من اللون الأبيض، فهن: دينا الشربيني وعلا رشدي وهند صبري ومنى زكي ونادية الجندي ومي سليم.













تألق النجمات "فوق الخمسين" وإطلالة لبلبة الأسوأ

لفتت النجمات اللاتي تخطين سن الخمسين، الأنظار على السجادة الحمراء، منذ انطلاق حفل الافتتاح، حيث تألقت بعضهن فيما لم توفق أخريات في اختيار ما ينسابهن من أزياء.

واستطاعت الفنانة المصرية ليلى علوي نيل إشادة جميع الحضور بعدما ظهرت مرتدية فستان نحاسي اللون ذو فتحة جانبية من الساق وعار من الكتف الأيمن، كاشف قليلًا لمنطقة الصدر، بدا مناسبًا لها تمامًا، إلا أنه لم يداري زيادة الوزن الملحوظة للنجمة الكبيرة.

وكعادتها تألقت الفنانة المصرية إلهام شاهين بفستان أسود خالص، اعتمدت من خلاله فتحة صدر واسعة، لفتت أنظار الجميع، حيث وصفه كثيرون بالجريء.

أما الفنانة المصرية لبلبة فلم توفق في اختيار إطلالتها بحفل الافتتاح، حيث ارتدت فستانًا أخضر اللون مطرزًا باللون الذهبي، إلا أنه بدا عليها كـ"الجلباب المغربي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للبلبة على السجادة الحمراء، منتقدين اختيارها لهذا الفستان ووصفوا إطلالتها بالأسوأ حتى الآن في حفل افتتاح المهرجان.

ومن بين النجمات "فوق الخمسين" اللاتي لفتن الأنظار، النجمة نادية الجندي ويسرا.

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