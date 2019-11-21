رانيا يوسف تخطف الأضواء بظهر مكشوف ورقصة مثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأضواء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية فستان أسود مكشوف تمامًا من منطقة الظهر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرانيا يوسف، من حفل افتتاح الدورة 41، حيث قامت المذيعة بالإثناء على إطلالتها وطلبت منها الدوران لإظهار فستانها أمام الجمهور.

ولبت رانيا طلب المذيعة، لتقوم بالدوران مع افتعال رقصة مثيرة للجدل بمؤخرتها، جعلتها محل انتقاد على السوشيال ميديا كالعادة.

وانهالت التعليقات الهجومية ضد رانيا، مؤكدين أن كانت تعلم جيدًا بأن إطلالتها لن تثير الضجة المعتادة فافتعلت هذه الرقصة لكي يتم تداول اسمها ومن ثم "ركوب التريند" كالعادة في المهرجانات الفنية.

وكانت رانيا يوسف قد وجهت رسالة لجمهورها في تصريحات تلفزيونية بوقت سابق، طلبت فيها أن يشتموها سواءً في إطلالاتها أو انتقاد أعمالها الفنية فقالت: "أتمنى أعمالي تعجبكم وتشتموني وتنتقدوني أعملوا اللي انتوا عاوزينه أنا ما عنديش مشكلة".

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم اتهام رانيا يوسف بأنها أصبحت شخصية "باردة" لا يُهمها أحد ولا تكترث بما يقوله الجمهور عنها من انتقادات.

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