أبرز 5 نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي!

هناك العديد من الأشياء التي يمكنكم القيام بها في راحة منازلكم. استكشفوا الجواهر الخفية في المدينة وفي الأحياء البعيدة، أو حوّلوا منازلكم إلى معرض فني. شاهدوا أفضل تجارب دبي من قلب بيوتكم مع أفضل خمسة أشياء يمكنكم القيام بها في عُطلة نهاية هذا الأسبوع.

تصوّروا مستقبل الفنون

إذا كانت سلسلة "رمضان بيونير" المقدّمة من أكاديمية دبي للمستقبل قد ألهمتكم، فلا تفوتوا الجلسة الحوارية الأخيرة التي تُقام هذا الخميس. سيشرف مجموعة من الخبراء على الحوار حول تأثير فيروس كوفيد-19 على الفن المحلي والمساحات الثقافية، وسيستكشف كيف تتطور المجتمعات الإبداعية وتتأقلم مع العالم ما بعد الجائحة. اطلعوا على مستقبل عالم الفنون في دبي والعالم، مع المتحدثين نهال بدري، مديرة براند دبي، وسلمى صليبا، المديرة الفنية والفنانة.

التاريخ: 14 مايو، 4:30 - 6 مساءً

استمتعوا بالفنون

يقدّم مركز جميل للفنون برنامجاً خاصاً للترفيه عبر الإنترنت، مع عروض وورش عمل يمكنكم الوصول إليها من أي مكان. خططوا لتستمتعوا بالإرشادات المقدّمة من فنانين محليين خلال عُطلة نهاية الأسبوع، وتعلّموا تقنيات إبداعية جديدة. هناك العديد من الحصص المخصصة للرسم، ويمكنكم أيضاً إضافة بعض التأمل إلى محفظة نشاطاتكم مع الفنان فيصل الملك، الذي سيساعدكم على التواصل عبر الورق والتأمل عبر الرسم.

أطلقوا العنان لإبداعاتكم

يقدّم "ذا جامجار" حصصاً فنية، حيث يتشارك مجموعة من الفنانين المحليين إرشادات يسهل اتباعها باستخدام أساليب ووسائط مبتكرة لمساعدة الحس الفني في دبي. يمكن للأهل الاجتماع مع الأطفال لإبداع أعمال فنية مع إرشادات هانا أورلوسكي السهلة والتي يمكن القيام بها بست دقائق. يمكنكم أيضاً ابتكار ديكورات رمضانية مع دانيا التميمي باستخدام المجالات المُعاد تدويرها، والأوراق الملوّنة لتزيين منازلكم خلال الشهر الفضيل.

أعيدوا استكشاف مدينتكم المفضّلة

اكتشفوا دبي دون الحاجة إلى الخروج من المنزل مع دبي 360. استمتعوا بالجولات الافتراضية، والصور والفيديو لاستكشاف المدينة وشوارعها الغنية بالتراث مثل حي الفهيدي التاريخي، ووجهة "لا مير" الجديدة وغيرها. شاهدوا شارع الشيخ راشد السريع بسرعة أكبر من خلال فيديوهات سريعة، أو إطلالات المدينة الرائعة من الهليكوبتر، وكل ذلك مجاناً.

حسّنوا معلوماتكم حول الأفلام

إذا كنتم من عشاق السينما، فقد بات بإمكانكم الآن إثراء معلوماتكم السينمائية مع سينما عقيل. تقدّم دار السينما الفنية في السركال أفنيو 90 يوماً من الأفلام المميزة والحائزة على جوائز، بدءاً من الأفلام المستقلة ووصولاً إلى الأفلام العالمية، والتي يمكنكم مشاهدتها مجاناً على مدى ثلاثة أشهر على منصة "موبي". يمكنكم أيضاً المشاركة في محادثات "سيني توكس"، عبر منصة "زوم" والتي تتمحور حول أحد الأفلام كل أسبوع.

