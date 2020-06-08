أبرز 5 نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي!

سواء كنتم ترغبون بالضحك، أو بتصفّح الإنترنت لتعلّم شيء جديد، أو بمشاهدة فيلم مميّز، فستجدون ما يناسب ذوقكم. تقدّم لكم عُطلة نهاية الأسبوع هذه نشاطات ترفيهية متنوّعة، لذلك نقدّم لكم قائمة بأبرز 5 فعاليات في دبي.



حان وقت الضحك

هناك دائماً ما يدعو للابتسام في دبي، وهذا الخميس هناك الكثير من المرح والضحك مع الكوميدي الهندي أنشو مور. انضموا إلى نجم الكوميديا أينما كنتم وشاهدوا العرض ما قبل الأخير ضمن سلسلة "ها ها ها-حبيبي" الكوميدية، التي شهدت مشاركة نجوم مثل فير داس، وجيفيشو أهلواليا. بعد 11 عاماً من العمل المؤسّسي، ترك الفنان ذو الـ 40 عاماً مسيرته المهنية ليلحق حلمه بتقديم العروض الكوميدية حول العالم، فحصد شهرة واسعة بفضل أسلوبه الكوميدي وطريقة روايته للقصص. استمتعوا بهذا العرض الكوميدي المميّز عبر منصّة "زوم".

التاريخ: 11 يونيو

استكشفوا ما يخبئه المستقبل

تقدّم مؤسّسة الإمارات للآداب، الجهة المنظّمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب السنوي، مجموعة من الفعاليات المميّزة خلال هذا الشهر. انضموا يوم السبت إلى معالي عمر غباش، مساعد الوزير في مكتب الثقافة والدبلوماسية في دولة الإمارات، وليزلي هازلتون، الصحافية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ومؤلّفة كتاب "ذا فيرست مسلم"، للنقاش حول العلاقة بين الإيمان والعلم. سيتناول الحوار كيف يمكن لمختلف نُظم الإيمان تحضيرنا للمستقبل، في ظل التطورات العلمية والابتكارات التي تلعب دوراً أساسياً في هذا العالم.

التاريخ: 13 يونيو

شاهدوا العرض الفرنسي الذي يجمع بين المسرح والكوميديا والموسيقى

يستكشف فيلم "لايف إز أيه بد أوف روزز" الفرنسي لآلان روسنيه، من إنتاج عام 1983 ثلاثة قصص في حقبات مختلفة، يجمعها موقع واحد. قبل الحرب العالمية الأولى، يعزم الكونت ميشيل فوربيك على بناء قصر خيالي برج السعادة"، من أجل أحبائه وأصدقائه. أما نورا وينكل فتتنبّأ بعلاقة صديقتها في زمن يُعدّ الحب فيه أهم من العلم، وهناك طفلٌ يتخيّل قصّة بطولية في العصور الوسطى. شاهدوا هذه القصص المبدعة والتي اختارها فريق العمل في سينما عقيل لعرضها من خلال التعاون مع منصّة "موبي". سجّلوا واستمتعوا بثلاثة أشهر من عرض الأفلام المستقلة والسينما العالمية والكلاسيكية مجاناً من قلب بيوتكم.

استعدوا للمسرح

إذا كنتم ترغبون بدخول مجال التمثيل أو الكوميديا، يمكنكم الآن تحسين مهاراتكم وتعلّم تقتنيات جديدة مع مينا ليتشيوني، الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز، والكوميدية، ومدرّبة التمثيل. تستضيف هذه النجمة سلسلة ورش عمل "ذا كوميدي لوكداون" باللغة العربية والإنجليزية للفنانين الصاعدين. اكتشفوا ما الذي تحتاجونه للصعود إلى المسرح من خلال العمل ضمن جلسات جماعية، واختتموها من خلال عرض مباشر عبر الإنترنت. إنها طريقة رائعة للانضمام إلى مجتمع دبي الإبداعي واستكشاف الموهبة الفنية ضمن بيئة مليئة بالمرح.

ادخلوا إلى عالم الفن

يُعدّ صفوان داحول من أبرز الوجوه في عالم الفن العربي. وقد تميّز الفنان بأعماله الفنية التي تتناول المنطقة المتطوّرة والمعاصرة. تستوحي أعماله أحادية اللون من المبادئ التكعيبية لبيكاسو والفن الآشوري والفرعوني - وهي تجمع بين الزمان والمكان والثقافة. تكشف مجموعته الأخيرة بعنوان "ذا أويكنينغ" عن مواضيع الاغتراب والشوق من خلال صور حزينة. استكشفوا هذه الأعمال الفنية في غاليري أيام من المنزل من خلال السركال أونلاين، الذي يقدّم أبرز المعارض الفنية إلى شبكة الإنترنت العالمية من خلال جولات افتراضية بزاوية 360 درجة.