أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع

في كل ما تشهده دبي من أنشطةٍ وفعاليات يبقى المرح هو الحاضر الأكبر، فاملؤوا أطباقكم بمختلف الأصناف التي تحبّونها خلال مهرجان دبي للمأكولات، واستمتعوا بحفلات "ليونيل ريتشي" و"وَن ريبابلك" و"غورو راندهاوا" وغيرهم. أما محبّو الكوميديا والفنون والتسوّق فلهم موعدٌ مع عطلة نهاية أسبوع تجمع بين كل هذه الاهتمامات.. فاطّلعوا على أبرز 7 نشاطات يمكنكم القيام بها.

استمتعوا بمذاقات مهرجان دبي للمأكولات

يعود مهرجان دبي للمأكولات، أحد أشهر الفعاليات في المدينة، ليحتفل بفنون الطهي والأطباق الشهيّة والمتنوّعة من مختلف مطابخ العالم، ويسلّط الضوء على هذه المدينة كأفضل وجهةٍ للمأكولات العالميّة. زوروا المطاعم الراقية واستمتعوا بقوائم طعام بأسعارٍ معقولة خلال أسبوع دبي للمطاعم، واقصدوا وجهات الطعام غير المُكتشفة في "الجواهر الخفيّة" وتذوّقوا إبداعات أشهر الطهاة العالميين ضمن "رحلة في عالم المذاقات". أما فعاليّة "كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" فتوفّر لكم متعة تذوّق أطباقٍ مميّزة بمكوّنات مبتكرة في الهواء الطلق، مع أنشطةٍ ترفيهيّة وعروض طهي مباشرة.

متى: 26 فبراير- 14 مارس

أين: مختلف أنحاء المدينة

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عيشوا أجواء موسيقى "البلوز"

بعد افتتاح مغنيّة الراب الأميركية "لورين هيل" ليالي "مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز" مساء الأربعاء ، يُحيي النجم "ليونيل ريتشي" وفرقة الروك "وَن ريبابليك" أمسيتين يوميْ الخميس والجمعة. استمتعوا بعروضٍ موسيقيّة حيويّة في مسرح مدينة دبي للإعلام المفتوح، وردّدوا أجمل الأغاني مثل أغنية "هلو" لريتشي و"أول ذا رايت موفز" لفرقة "وَن ريبابلك". يشارك في الحفلين أيضاً فرقة "سبيرو غايرا" والنجم "سامي ميلر" و"ذا كونغريغيشن".

متى: 26 - 28 فبراير

أين: مسرح مدينة دبي للإعلام

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مهرجانات الفنون التشكيليّة

يوشك شهر فبراير على الانتهاء، لكنّ فعاليات "مفكرة دبي الثقافية" التي انطلقت في بدايته مستمرة مع معرض "سكة الفني" و"موسم دبي الفني"، لتتحوّل المدينة إلى معرضٍ فنّيّ مفتوح مع مهرجاناتٍ تُقام في الهواء الطلق، بالإضافة إلى عروض الأفلام السينمائية والأنشطة وورش العمل التي تشمل كل الفنون الإبداعية، فكونوا جزءاً من هذه النشاطات واستكشفوا ما تحفل به المعارض في السركال أفنيو ومركز جميل للفنون. استفيدوا اللطيف خلال هذا الوقت من السنة وتجوّلوا في حديقة "الجداف ووترفرونت" واستمتعوا بالعمل الفني الرائد "مقطوعة لحديقةٍ عامة" للمؤلف الموسيقي والفنان التشكيلي حسن خان، أو زوروا "المرسى غاليري" حيث يعرض فنانون تشكيليون أعمالهم المميّزة.

متى: فعاليات مستمرة

أين: مختلف أنحاء المدينة

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استمتعوا بموسيقى العالم

ليس مسرح مدينة دبي للإعلام هو المكان الوحيد الذي يعدكم بفعالياتٍ مميّزة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، إذ يحيي نجومٌ عالميون حفلاتٍ موسيقية حيّة ترضي الجميع من الأجواء البوليوودية إلى موسيقى الروك البريطانية التقليدية و"الهيب هوب". استمتعوا بالألحان الهندية النابضة بالحياة مع الفنان "غورو رانداوا" صاحب الأعمال الفنية الشهيرة مثل "هاي رايتد غابرو" و"سلولي سلولي" خلال حفله المنتظر في القرية العالمية، واستعيدوا أروع الأغاني الكلاسيكية الخالدة لفرقتَيْ "البيتلز ورولينغ ستون" على متن سفينة "كوين إليزابيث 2"، فيما يؤدّي نجم الراب "علي غاتي" أجمل أغاني ألبومه الرائع "إتس يو" في "ذا روتوندا".

متى: 26- 28 فبراير

أين: كوين إليزابيث 2، القرية العالمية، ذا روتوندا

تسوّقوا واستمتعوا بالإبداع

لتجربة التسوّق في سوق "أرتي ماركت" عنوانٌ واحد هو: الحيويّة، إذ يتميّز هذا السوق الشعبي بالعلامات التجارية المحليّة والباعة الذين يعرضون أفضل المنتجات من أزياء وديكورات منزليّة بأسعارٍ مغرية. ادعموا روّاد الأعمال المحليّين واشتروا أجمل قطع الديكور والمنتجات العضويّة والشموع المعطرة والاكسسوارات والقطع الفنيّة وغير ذلك الكثير. لا تفوّتوا هذا السوق لتتعرّفوا على كل ما هو جديد لهذا العام، وزوروا "تايمز سكوير سنتر" الخميس و"سيتي سنتر معيصم" السبت.

متى: 27 و 29 فبراير

أين: "تايمز سكوير سنتر" و"سيتي سنتر معيصم"

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شاهدوا العرض المسرحي لإحدى أشهر الروايات

تأخذ رواية "ذا كايت رانر" الشهيرة، التي وضعها خالد حسيني، أبعاداً أخرى في دبي أوبرا، مع العرض المسرحي المستند إليها. تتناول الرواية قصة ولدين من أفغانستان يعيشان وسط أجواء شديدة الاضطراب، ويسافران لاحقاً إلى "ويست إند" في لندن، حيث تنتهي صداقتهما. كتب نص المسرحية "ماثيو سبانغلر" وأخرجها "جيل كروفت"، وتتمحور حول الطفولة ومعاني الصداقة والتضحية، فلا تفوّتوا فرصة الاستمتاع بهذا العرض الرائع.

متى: 27- 29 فبراير

أين: دبي أوبرا

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عرض مسرحي موسيقي للأطفال



اصطحبوا أطفالكم إلى مسرح "ذا ثياتر" في مول الإمارات لمشاهدة العرض المسرحي الموسيقي المستوحى من سلسلة الدمى المُحبّبة "مستر مان آند ليتل ميس"، واستعيدوا معهم ذكريات الطفولة الجميلة.

كتب هذا العمل "روجر هارغريفز" ويجمع فيه شخصياتٍ يحبّها الصغار، مثل "مستر بامب" و"ليتل مس إنفنتور"، كما اعتمد أسلوباً يتيح لجميع أفراد العائلة متابعة مغامرات "ليتل مس" في"هابي لاند" حيث يساعدها صانعو دمى محترفون في الوصول إلى هدفها. لا تفوّتوا هذه الفرصة الرائعة لتعريف الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين بهذا العرض المسرحي الحيّ لقصةٍ يحبّها الجميع.

متى: 28 فبراير

أين: مسرح "ذا ثياتر" في مول الإمارات

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