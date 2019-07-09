أبرز 7 فعاليات لعُطلة نهاية الأسبوع في دبي

تستضيف دبي مجموعة متنوّعة من الفعاليات الثقافية والعائليّة والكوميديّة بالإضافة إلى العروض الترفيهيّة والتجارب المذاقية الاستثنائية. إليك خياراتنا لأبرز سبعة نشاطات يمكنك القيام بها خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

تجربة مذاقية فريدة في "إنكد"

يُعدّ "إنكد" وجهة مذاقيّة رائعة في السركال أفنيو. انضمّ إلى الشيف "هادريان فيلديو" الذي يقدّم قائمة خاصّة بعنوان "سموكد أند رو". تتضمّن هذه القائمة خمسة أطباق مُميّزة مثل السمك المُدخّن وأنواع اللّحوم المُختلفة. يشتهر "إنكد" بتجاربه المذاقيّة المُبتكرة، وننصحك بحجز مكانك مُسبقاً لتكتشف ذلك بنفسك.

التاريخ: 6 - 11 يوليو

المكان: "إنكد"، السركال أفنيو

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عرض كوميدي مُميّز

شاهد العرض الكوميدي الأول لـ "أرزو مالوترا"، التي تُعتبر من أبرز نجمات الكوميديا في دبي، يوم الخميس بعنوان "أنليدي لايك" على مسرح "ذا جانكشن". ستقوم "مالوترا" بتقديم هذا العرض أيضاً ضمن مهرجان "فرينج" في أدنبره. تتناول الكوميديّة الهنديّة، التي تحمل الجنسيّة الأميركيّة أيضاً، مواضيع متعدّدة حول الصعوبات اليوميّة التي تواجُهها كسيّدة عصريّة.

التاريخ: 11 يوليو

المكان: ذا جانكشن، السركال أفنيو

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عروض "ذا لافتر فاكتوري" في يوليو

في كل شهر جديد، تقدّم منصّة "ذا لافتر فاكتوري" عروضاً كوميديّة جديدة، ويُقام العرض الأوّل لهذا الموسم يوم الخميس، لذا احجز تذكرتك لمشاهدة "ستيوارت ميتشيل" و"كوري ميكاييليس" و"أليسون جون سميث" في أروع عروضهم. تميّز هؤلاء النجوم بإطلالاتهم الكوميديّة الرائعة، وشعبيّتهم الكبيرة.

التاريخ: 11 يوليو

المكان: فندق موفنبيك جي بي آر

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تعلّم أصول الرسم

سواء كنت فناناً محترفاً أو هاوياً، هناك ما يناسب مهاراتك في "ذا جامجار". تقدّم هذه المساحة الفنيّة كل يوم سبت حصصاً في الرسم بالأكريليك للمبتدئين، حيث يمكنهم تعلّم المهارات الأساسيّة قبل الانضمام إلى الحصص المتقدّمة، والمستوحاة من أسلوب الرسم السريالي لـ "سالفادور دالي" و"دوشامب".

التاريخ: 11 يوليو (للمرحلة المتقدمة) & 13 يوليو (للمرحلة المتقدّمة والهواة)

المكان: ذا جامجار، السركال أفنيو

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أوقات رائعة في "ليجولاند"

توجّه خلال عُطلة نهاية الأسبوع إلى "ليجولاند" لقضاء يوم مُمتع مع العائلة. يستضيف هذا المنتزه الترفيهي حفلة "سامر جاردن بارتي" حيث يمكنك صنع أشكال مختلفة من أحجار الليجو والاستمتاع بالألعاب المسلّية. يقدّم المنتزه هذا الصّيف عرضاً مُميّزاً يتيح لك استبدال بطاقة الدخول اليوميّة ببطاقة اللعب الصيفيّة. زُر مركز خدمة العملاء في "ليجولاند" مع بطاقة الدّخول اليوميّة، واحصل على دخول غير محدود إلى المنتزه حتى 14 سبتمبر.

التاريخ: حتى 14 سبتمبر

المكان: ليجولاند، دبي باركس أند ريزورتس

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لعبة "البينجو" في مقهى "كايف"

يفضّل الكثيرون القيام بنشاطات هادئة يوم السبت، وذلك للاسترخاء قبل بداية الأسبوع الجديد، ولا شك في أن ممارسة لعبة "البينجو" مع الأصدقاء، هي طريقة رائعة لذلك. يستضيف مقهى "كايف" في السركال أفنيو، سلسلة من ألعاب "البينجو" كل يوم سبت. مقابل 50 درهماً فقط، يمكنك الحصول على كوب من القهوة الطازجة، والمشاركة في هذه اللّعبة المسلّية.

التاريخ: كل يوم سبت

المكان: "كايف"، المستودع 20، السركال أفنيو

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معرض فني مختلف

استكشف الفنون خلال عُطلة نهاية الأسبوع مع مركز جميل للفنون الذي أطلقَ معرضاً فنيّاً بعنوان "سكند هاند"، أو "مُستعمَل". يتضمّن المعرض العديد من الأعمال الفنيّة مثل المنحوتات والمُجسّمات واللوحات الفنية وغيرها، بمشاركة مجموعة من الفنّانين المحليّين والعالميّين.

التاريخ: حتى 23 نوفمبر

المكان: مركز جميل للفنون

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