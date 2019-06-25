أبرز 7 فعاليات لنهاية الأسبوع في دبي

تستضيف دبي خلال عُطل نهاية الأسبوع العديد من النشاطات والفعاليات. يمكنك الاستمتاع بأروع أغاني فرقة "أبّا" في حفل تكريمي مميّز، أو عروض لافاتون 3 الفكاهية، أو استكشاف عروض ونشاطات عالم مدهش. إليك أبرز سبع نشاطات في نهاية الأسبوع في دبي

أروع أغاني "آبا"

استعدّ لحضور أمسية موسيقية مميزة في كويت إليزابيث 2 حيث يمكنك الاستماع إلى أبرز أغاني "أبّا" في المسرح الذي يتّسع لـ515 شخص. يقدّم مخرج ومنتج ومصمّم رقصات عرض"أبّا مانيا" الموسيقي الحائز على العديد من الجوائز. عرضاً بعنوان "أبّا ريونيون". ستشعر وكأنك في إحدى حفلات فرقة "أبّا" الأصلية التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى.

التاريخ: 26-27 يونيو

المكان كوين إليزابيث 2

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أبرز نجوم الهند الصاعدين

استمتع بأمسية من الموسيقى البوليوودية مع نجوم الهند الصاعدين نيلانجانا راي، ونيتين كومار، وسلمان علي. اشتهر هؤلاء النجوم من خلال برامج تلفزيون الواقع "سا ري غا ما با ليل تشامبس"، و"إنديان أيدول"، و"ذا فويس كيدز". يُقام هذا الحفل في المدرسة الثانوية الهندية في قاعة الشيخ راشد هذا الخميس.

التاريخ: 27 يونيو

المكان: قاعة الشيخ راشد في المدرسة الهندية

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أجواء من الضحك والكوميديا

بعد انتهاء حفل "أبّا ريونيون" على مسرح كوين إليزابيث 2، ينطلق الموسم الثالث لعروض "لافاتون" التي تُقدّمها "هاسل إنترتينمنت". شاهد أبرز الكوميديين من الهند في عروض عدة حتى شهر سبتمبر. تنطلق العروض مع راهول دوا ونيشانت سوري، وهما كوميديان حائزان على جوائز مرموقة وقد فازا بمسابقات للكوميديا مثل "كوميدي سنترال تشاكل هانت" وكوميكستان" على "أمازون برايم".

التاريخ: 28 يونيو

المكان: كوين إليزابيث 2

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مواهب "دي بي آي يوث ثياتر كومباني"

تقدّم "دي بي آي يوث ثياتر كومباني" عرضاً جديداً مستوحى من فيلم "فوتلوز" الذي أُنتج عام 1980. يروي "فوتلوز" قصة "رين ماك كورماك" الذي ينتقل للعيش في بلدة صغيرة في "ميدويسترن"، والتي منعت الرقص وموسيقى الروك. يحاول رين الانسجام مع محيطه الصارم، إلا أن ذلك الأمر ليس سهلاً. استمتع بهذا العرض الراقص والغنائي المميز في دبي أوبرا يومي الجمعة والسبت.

التاريخ: 28 - 29 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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شاهد كوميديا سوداء وغير اعتيادية

تحكي المسرحية، قصة "كارمايكل" الذي يبحث عن يده اليسرى المبتورة منذ 27 عاماً. يقوده بحثه إلى الزوجين "توبي" و"مارلين"، اللذان يزعمان أنهما يملكان ما يبحث عنه، على أمل أن ينالا مكافأة منه. يتّفق الثلاثة على أن يلتقيا في فندق للتبادل، إلا أن مسار الأمور يتغير عند تدخّل مدير الفندق "ميرفين". شاهد هذه المسرحية بعنوان ""إي بيهاندنغ إن سبوكان" على مسرح "ذا جانكشن".

التاريخ: 27-19 يونيو

المكان: "ذا جانكشن"، السركال أفنيو

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فيلم مميز في سينما عقيل

تعرض سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلّة الدائمة الوحيدة في دبي فيلم، فيلم "ورد مسموم" من إخراج وكتابة أحمد فوزي صالح في عُطلة نهاية الأسبوع. يروي الفيلم قصة تحية وأخيها صقر اللذين يعيشان في أحياء القاهرة الفقيرة. تعمل تحية ذات الـ28 عاماً في تنظيف الحمامات بينما يعمل صقر في صناعة الجلود. ولكن عندما يقرّر تغيير مهنته يدخُل بعلاقة عاطفية مع شابة تُدعى ناهد وهي طالبة في كلية الطب، تلجأ تحية إلى الدجالين لإعادة أخيها.

التاريخ: 28 - 19 يونيو

المكان: سينما عقيل

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استمتع بعالم مدهش

امضِ أروع الأوقات المسلّية مع العائلة في عالم مدهش. اكتشف أبرز التجارب والألعاب والجوائز لهذا العام. جرّب ألعاب الأركيد في ساحة التسالي، وألعاب القفز المطاطية في ساحة المغامرات، أو جرّب لعبة سيارات التصادم في ساحة الحركة، كل ذلك في مكان واحد ضمن قاعات مكيّفة. يمكنك أيضاً الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية والمأكولات المتنوعة في ساحة العرض.

التاريخ: 21 يونيو - 17 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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