أبرز 7 نشاطات خلال عطلة نهاية الأسبوع

تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأولى خلال شهر يوليو، العديد من النشاطات الترفيهيّة والحفلات الموسيقيّة في أنحاء دبي، بالإضافة إلى تجارب التسوُّق المُمتعة والأفلام الشيّقة في السركال أفنيو. في ما يلي، اخترنا لك أبرز 7 نشاطات للقيام بها في عطلة نهاية هذا الأسبوع:

حفل مارتين نييفيرا ولاني ميسالوتشا

يقوم المغنيّان الفلبينيان، "مارتين نييفيرا" و"لاني ميسالوتشا" بجولة "وورلد ألاينس" للقاء الجماهير الفلبينيّة في المنطقة، وسيُحيي النجمان حفلاً رائعاً في مركز دبي التجاري العالمي حيث سيقدّمان خلاله أبرز ما لديهما من أغاني. يُعدّ "نييفيرا" من أبرز نجوم الفلبين وهو كاتب أغاني حائز على العديد من الجوائز المرموقة. تشارك الفنانة "لاني ميسالوتشا" في الحفل أيضاً وهي مغنية ومذيعة تلفزيونية ونجمة استعراضيّة، وتتنوع أغانيها بين "البوب" و"الروك" و"الجاز" و"السول" و"الآر آند بي" والأوبرا.

5 يوليو

مركز دبي التجاري العالمي

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تجربة تسوّق رائعة خلال مفاجآت صيف دبي

تعود مفاجآت صيف دبي هذا العام مع الكثير من الفعاليات العائليّة والحفلات الموسيقيّة والعروض والخصومات في الكثير من المراكز التجاريّة والترفيهيّة في دبي، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات والحدائق المائيّة والمنتزهات. يعود عالم مدهش أيضاً إلى مركز دبي التجاري العالمي ويستمر لثمانية أسابيع في قاعات مكيّفة وآمنة ومليئة بالألعاب المشوّقة والعروض الترفيهيّة والنشاطات المناسبة للجميع. ابقَ على اطلاع بكل جديد حول عروض وصفقات مفاجآت صيف دبي من خلال الضغط هنا.

21 يونيو - 3 أغسطس

مختلف أنحاء المدينة

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مذاقات رائعة في حي دبي للتصميم

ينطلق أسبوع المطاعم في حي دبي للتصميم (دي 3) بنسخته الأولى يوم الأحد 30 يونيو، ويستمر حتى عُطلة نهاية الأسبوع هذه. ولهذه المناسبة، أطلقت ثمانية مطاعم في المنطقة مثل "أكيبادوري"، و"موهالا"، و"موليكول"، قوائم خاصّة بأسعار تتراوح بين 99 و150 درهم. استكشف هذه المطاعم الرائعة التي تقدّم تجارب مذاقيّة مميّزة.

30 يونيو - 5 يوليو

حي دبي للتصميم

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حفل موسيقي راقص في "ذا غريد"

شاهد خمسة نجوم مميّزين في احتفالية موسيقيّة راقصة في "ذا غريد" بمشاركة الـ "دي جي" الإنكليزي "جيمس زابييلا"، والثنائي الألماني "تين إيدج ميوتانتس"، بالإضافة إلى الفنان السويدي "سيباستيان مولارت" والفنانة المقيمة في دبي "جوزيفين دو روتور". سيقدّم "مادلو"، مؤسّس "ذا غريد"، مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحات كبيرة في العديد من المهرجانات الموسيقيّة مثل "أي دي إي"، و"بيرنينغ مان"، وغيرها. اطّلع على مجموعة الحفلات الموسيقيّة الرائعة في دبي.

5 يوليو

استديو سيتي

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شاهد فيلماً مجانياً في سينما عقيل

تستضيف سينما عقيل في السركال أفنيو، عرضاً مجانيّاً لفيلم بعنوان "سترايت/كورف"، الذي يناقش موضوع إعادة تعريف الجسد، من خلال استكشاف الصناعات المسؤولة عن الصورة المثالية للجسم بحسب النظرة الحديثة. يتحدّى الفيلم المفاهيم والمعايير التي تحدّدها صناعة الأزياء والجمال مع تسليط الضوء على الأشخاص الذين يسعون لتغيير هذه القواعد.

6 يوليو

سينما عقيل، السركال أفنيو

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هل تثِق بما تراه؟

تستضيف جاليري "ثيرد لاين" معرضاً فنياً بعنوان "أي ويل سي ات وين أي بيليف ات" الذي يتناول موضوع الانطباعات، ويسلّط الضوء على انعدام الانسجام بين ما نتوقّعه وما نراه، وهو مستوحى من سيكولوجيا "غيستالت" التي تأسست في ألمانيا عام 1912، والتي تعتبر أن الدماغ يدمج الأجزاء البسيطة في صورة واحدة، خلال جزء من الثانية.

15 مايو - 31 يوليو

جاليري ذا ثيرد لاين

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سوق رايب في دبي فستيفال سيتي مول

منتجات عضويّة وأدوات حرفيّة وغيرها بانتظارك في سوق رايب، الذي يُعتبر من الأسواق المحليّة الأكثر شهرة في دبي، وهومخصّص لدعم المزارعين والتجاّر الذين يعرضون منتجاتهم مثل الأزياء والاكسسوارات وقطع الدّيكور المنزلي، بالإضافة إلى المنتجات العضويّة الطازجة من المزارع المحليّة. خلال الصيف يُقام السوق خلال عُطل نهاية الأسبوع في دبي فستيفال سيتي مول، وفي سوق الينابيع.

أيام الجمعة والسبت حتى 31 أغسطس

سوق الينابيع و دبي فستيفال سيتي مول