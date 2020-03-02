أبرز 7 نشاطات خلال عطلة نهاية الأسبوع!

تجذب دبي مشاهير العالم من مختلف المجالات، كما تستضيف العديد من الفعاليات التي تناسب جميع الأذواق. إذا كنتم من محبّي القصص والأفلام أو رياضة البولو أو من عشاق أجواء التسلية والمرح، فإليكم أبرز 7 نشاطات يُمكنكم القيام بها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

قابلوا أبطالكم الخارقين

يجمع معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة "كوميكون"، محبّي هذا النوع من الفنون في جميع أنحاء العالم، كما يستضيف الكثير من العروض الترفيهيّة والأنشطة والمفاجآت. لا تفوّتوا مقابلة النجم "مينا مسعود" بطل فيلم "علاء الدين"، و"براندون روث" بطل فيلم "عودة سوبرمان" وغيرهما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وساهموا في جمع التبرعات في مركز النور للتدريب المدرسي من خلال المشاركة في سباق الأبطال الخارقين للجري.

التاريخ: 5-7 مارس

الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

المزيد من المعلومات

أجمل أغاني السينما

سيجد عشّاق السينما والموسيقى مبتغاهم في الحفلات التي تستضيفها دبي في عُطلة نهاية الأسبوع. تقدّم "ليا سالونغا"، المغنية التي اشتهرت في "برودواي" وديزني، أجمل أغانيها بما في ذلك أغاني "ميس سايغون" و"لي ميزيرابل" و"مولان" . أما سفينة كوين إليزابيث فتستضيف "باديمان" الذي سيقدّم أشهر أغاني الأفلام مثل "تايتانيك" و"شيرلوك هولمز" وغير ذلك الكثير.

التاريخ: 5-6 مارس

الموقع: دبي أوبرا وكوين إليزابيث 2

استمتعوا بالمذاقات الشهية

استمتعوا بأشهى النكهات خلال مهرجان دبي للمأكولات، وشاركوا في التجارب المذاقيّة المتنوّعة. زوروا فعاليّة كانتين الشاطئ برعاية اتصالات التي تُقام في الهواء الطلق يومياً. ستقدّم العديد من المطاعم من مختلف أنحاء الإمارات أطباقها المميّزة على شاطئ جميرا، بينما يستمتع الضيوف بعروض الطهي والحفلات الموسيقية والنشاطات المختلفة طوال اليوم. يمكنكم أيضاً الاستمتاع بالأجواء الرائعة في فعاليّة "ميامي فايبس" في دبي مول، والتي تُقام وسط ديكورات رائعة من أشجار النخيل وتقدّم مأكولات ذات أشكال مميّزة، ما يجعل منها وجهة لعشّاق التصوير.

التاريخ: 26 فبراير - 14 مارس

الموقع: شاطئ جميرا ودبي مول

المزيد من المعلومات

أروع الأفلام السينمائية

إذا كنتم من عشّاق الأفلام الهوليوودية فتقدّم لكم الصالات السينمائية ذات المواصفات العالمية في دبي أحدث الأفلام. استرخوا على المقاعد المريحة في سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلّة، وشاهدوا أحد الأفلام المميّزة وتناولوا شاي الكرك اللذيذ، أو توجّهوا إلى صحراء المرموم لمشاهدة أعمال صناع الأفلام المحليين مجاناً. يمكنكم أيضاً مشاهدة أحد الأفلام الكلاسيكية مثل "بلايد رانر" في "أوربان أوتدور سينما" في "جي بي آر" في 8 مارس.

التاريخ: أفلام في الصحراء: 4-7 مارس، "أوربان أوتدور سينما": حتى 30 مارس

الموقع: منتجع حبتور جراند، جي بي آر وصحراء المرموم



أجواء موسيقى الثمانينيات

عودوا إلى الزمن الجميل مع الحفل الفني المُميّز الذي تُحييه فرقة "مادنيس" في القرية الإيرلندية "آيريش فيليدج" في دبي، واستعيدوا مع الحضور أجواء الموسيقى في ثمانينيات القرن الماضي، مع أنغام "سكا" و"ريغي" والبوب التي لا تزال تحظى بمتابعة الكثيرين في مختلف أنحاء العالم.

أمسيةٌ مميّزة بانتظاركم تردّدون خلالها أشهر أغاني هذه الفرقة مثل "أور هاوس" و"وان ستيب بيوند" وغيرهما، كما ستكون للنجمة "إيميلي كابيل" إطلالةٌ تؤدّي خلالها أغنيات من ألبومها الأول "كومبات فروك"، فيما يستعرض الدي جي "أوين" من إذاعة "بوغالو" البريطانية مهاراته في المزج الموسيقي.

التاريخ: 5 مارس

الموقع: القرية الإيرلندية

كل الفرح في مكانٍ واحد

لكل المهتميّن بحفلات الزفاف وتنظيم الفعاليات وكل ما له علاقة بهذا المجال، تستضيف دبي فعالية "إنغايج! 20 دبي" التي تشكل منصّة تستقطب جميع العاملين المحترفين في مجال حفلات الزفاف وتنظيم الفعاليات من مختلف أنحاء العالم.

تمتد هذه الفعالية المليئة بالحيوية لثلاثة أيام، وتُقام في فندقي أرماني دبي والعنوان وسط المدينة بمشاركة أبرز الخبراء في هذا القطاع، كما تُتيح للحضور فرصة اكتشاف أفضل المواقع المناسبة لحفلات الزفاف في دبي، والاطلاع على أحدث التقنيات ذات الصلة.

التاريخ: 2 مارس- 5 مارس 2020

الموقع: أرماني دبي والعنوان وسط دبي

للمزيد من المعلومات

كأس البولو الذهبية

محبّو هذه الرياضة الراقية على موعد مع اختتام بطولة كأس "ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو" ذات الـ 18 هدف "الهانديكاب"، والتي يستضيفها منتجع ونادي الحبتور للبولو، وتُعتبر أبرز كأس ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو (دبي المفتوحة).

انطلقت هذه البطولة في دورتها الجديدة منتصف شهر فبراير الماضي، وتُعتبر الثالثة من بين 5 بطولات بعد "كأس البولو الفضي"، و"كأس البولو للمحترفين"، وتشارك فيها أفضل الفرق والأبطال والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

التاريخ: 6 مارس 2020

الموقع: منتجع ونادي الحبتور للبولو

للمزيد من المعلومات