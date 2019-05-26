أبرز 7 نشاطات خلال نهاية الأسبوع في دبي

تستمر الاحتفالات والنشاطات الرمضانيّة المميّزة في دبي، ولا شكّ في أن الخيم الرمضانيّة تبقى الوجهة الأكثر شعبية خلال هذا الشهر حيث تجتمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالأجواء الرائعة. إليكم أبرز سبع نشاطات خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل بدء عيد الفطر

تجربة إفطار ملكية

تقدّم سفينة كوين إليزابيث 2، الفندق العائم في دبي تجربة رمضانيّة مميّزة حيث تتحوّل قاعة "ذا كوينز روم" إلى مجلس الملكة لاستضافة وجبات الإفطار الشهيّة. يمكن للزوّار الاستمتاع بالمأكولات العربيّة التقليديّة والنكهات العالميّة مع إطلالة رائعة على أفق دبي.

التاريخ: حتى نهاية شهر رمضان

المكان: كوين إليزابيث 2، ميناء راشد

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قصص رائعة يرويها كبار السن

أروع الأوقات بانتظار المتسوّقين في دبي مول مع "شيبتنا"، الشخصيّة المُسنّة التي تروي القصص وتقدّم هدايا العيد. يشجّع هذا التقليد على التواصل بين الجمهور وكبار السنّ من مختلف أنحاء الإمارات. تسوّقوا كلّ ما تحتاجونه للعيد وشاركوا في هذه الفعالية مع أطفالكم.

التاريخ: 23 مايو - 8 يونيو

المكان: دبي مول

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تعرّفوا على القيم الرمضانية

اكتشفوا المزيد عن القيم الإسلامية وشهر رمضان الكريم من خلال محاضرات ومنتديات تستضيفها المساجد والمباني الحكومية وتتضمّن مواضيع مختلفة موجهة للمسلمين وغير المسلمين. هذه المحاضرات هي جزء من فعاليات ملتقى راشد بن محمد الرمضاني وهي من تنظيم دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري.

التاريخ: حتى 5 يونيو

المكان: عدة مواقع في دبي

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أمسية رمضانية رائعة

يقدّم فندق حبتور بالاس على شارع الشيخ زايد تجربة إفطار مميّزة، حيث تستضيف قاعة "لو باسيو" خيمة رمضانية ضخمة مُكيّفة. يضمّ الإفطار بوفيه غني يضمّ أشهى المأكولات، وتستمر الأمسية حتى السّحور حيث يمكن للزوار الاختيار من قائمة طعام متنوّعة، والاستمتاع بالأجواء الرائعة مع الأصدقاء.

التاريخ: حتى آخر شهر رمضان

المكان: لو باسيو، فندق حبتور بالاس دبي

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مدفع رمضان

يُعلن عن موعد الإفطار من خلال المدفع في عدّة مواقع في دبي وهي برج خليفة وسيتي ووك وميناء السلام ومصلى العيد في المنخول ونايف، والمزهر. انتقل هذا الموروث الشعبي بين المسلمين منذ أكثر من مئة عام، حيث يقوم المدفع بإعلام الصائمين ببدء الإفطار.

التاريخ: حتى آخر شهر رمضان

المكان: مدينة جميرا، سيتي ووك، برج خليفة، المنخول، البراحة، الخوانيج

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استكشف الإسلام من خلال الفن

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري سلسلة من النشاطات الثقافيّة خلال شهر رمضان المبارك بعنوان عالم رمضان. تستعرض مراكز التسوُّق عروضاً حول الطقوس والتقاليد المختلفة التي يتبعها المسلمون في مختلف البلدان والثقافات حول العالم وذلك للتّرويج لقيم التسامح والاحترام. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف دبي مول سلسلة من معارض فن الخط احتفالاً بشهر العطاء والتسامح، بالإضافة إلى معرض "رمضان دبي".

التاريخ: حتى 4 يونيو

المكان: دبي مول وعدة مواقع أخرى

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تسوّقوا لعيد الفطر

يمكنكم التسوّق لعيد الفطر والاستفادة من الخصومات في سوق رمضان الكبير المُستمرّ حتى 4 يونيو حيث ستجدون عروضاً مُقدّمة من مختلف العلامات التجارية مثل "تيد بيكر"، و"أرماني إكستشينج" وغيرها. يضمّ السوق أيضاً العديد من الفعاليات ومنطقة مخصّصة للأطفال وركن للمأكولات وقسم للرسم بالحنّاء. يمكنكم أيضاً زيارة سوق "فابولا" الرمضاني وشراء الحرف اليدويّة والهدايا.

التاريخ: حتى 4 يونيو

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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