أبرز 7 نشاطات في عطلة نهاية الأسبوع في دبي

تقدّم دبي لزوّارها والمقيمين فيها الكثير من الخصومات الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من العروض الكوميدية والفعاليات الرياضيّة والحفلات الفنيّة. إليك أبرز سبع نشاطات مناسبة للجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي.



عروض رائعة خلال مفاجآت صيف دبي



تنطلق مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر على مدى ستة أسابيع مليئة بالتنزيلات، والعروض، والجوائز، والفعاليات الترفيهيّة الرائعة. بالإضافة إلى تجارب التسوّق والمذاقات الرائعة، تقدّم الفنادق الفاخرة أيضاً أسعاراً مُخفّضة على الإقامات، كما توفّر الحدائق المائية أجمل التجارب للصغار والكبار.

التاريخ: 21 يونيو - 3 أغسطس

المكان: كل أنحاء المدينة

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المرح العائلي في عالم مدهش



تعود شخصيّة مدهش المُحبّبة في عطلة نهاية الأسبوع إلى عالم مدهش، وجهة الترفيه العائلية التي تشمل أربعة مناطق مليئة بالعروض الترفيهية، والتجارب المذاقية، والنشاطات الرائعة. تضمّ منطقة المغامرات ألعاباً مُخصّصة للصغار مثل ألعاب القفز المطاطية والكرات الملوّنة وفناجين الشاي الدوارة وغيرها. أما الأطفال الأكبر سناً، فيمكنهم التنافس في ساحة الترفيه، التي تضمّ مجموعة من الألعاب مثل "باك مان"، و"تمبل ران"، وكرة السلّة. اكتشف كافة النشاطات العائلية هنا.

التاريخ: 21 يونيو - 17 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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نشاطات رياضية مميزة



واصل ممارسة الرياضة وحافظ على لياقتك خلال الصيف، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي عالم دبي للرياضة على مساحة 25000 متر مربّع ضمن صالات مُكيّفة. تشمل الألعاب المتوفرة كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والكريكيت والباركور والرجبي وتسلّق الحائط الصخري وغيرها. يمكنك استئجار أحد الملاعب أو استضافة مباراة بين الأصدقاء أو الانضمام إلى إحدى الأكاديميات لتطوير مهاراتك. هناك ما يناسب الجميع، بدءاً من الفرق المتمرّسة والمُحترفة ووصولاً إلى الأطفال الصغار.

التاريخ: 19 يونيو - 10 سبتمبر

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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كوميديا رائعة مع كيث فارنان وأصدقائه



استمتع بأجواء مليئة بالضحك خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أبرز الكوميديين من المملكة المتّحدة. يقدّم كلٌ من "كيث فارنان" و"كونور درام" من إيرلندا، و"سونيا-جين سالمون" من إنجلترا عروضاً رائعة في دبي يوم الجمعة، ضمن جولتهم العالمية بعنوان "ذا بيغ فيش كوميدي تور"، في عقارات جميرا للجولف. هذه الفعالية مُتاحة لمن هم فوق سن الـ21.

التاريخ: 21 يونيو

المكان: عقارات جميرا للجولف

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عرض فني مميّز في دبي أوبرا



تُعدّ سلسلة الموسيقى الكلاسيكية لبنك الإمارات دبي الوطني من أبرز فعاليات الموسيقى الكلاسيكية الهنديّة في دبي وتهدف للحفاظ على الفنون التقليديّة وتقديم المواهب المميّزة للجمهور المحلي. تحيي فرقة "أستاذ شجعات خان" في دبي أوبرا أحدث عروض هذه الفعالية، حيث تمتزج الموسيقى بأنواعها المختلفة في عرض رائع يضمّ العديد من الآلات الموسيقية.

التاريخ: 22 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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قصّة أسطورة الأوبرا الراحلة



تُعدّ السوبرانو "ماريا كالاس" من أبرز أيقونات الأوبرا في القرن العشرين، وتتميّز بقوّة صوتها كما تستخدم تقنيات فريدة من نوعها في الغناء. الآن وبعد 40 سنة على وفاتها، بات بإمكان معجبيها الاستماع إلى قصتها، حيث يجمع فيلم "ماريا باي كالاس: إن هير أون ووردز" مقاطع فيديو وصوراً وتسجيلات خاصة وفيديوهات من الكواليس، للمرة الأولى بالألوان. شاهد هذا الفيلم المميّز في عطلة نهاية الأسبوع في سينما عقيل في السركال أفنيو.

التاريخ: من 21 يونيو

المكان: سينما عقيل

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استعراض فنيّ مُميّز



تقدّم مدرسة "دايفرس" في دبي عرضاً بعنوان "اي داكايد أوف دايفرس" الذي سيأخذ المشاهدين في رحلة شيّقة بين الماضي والحاضر ويستعرض تجربة العمل في مجال الفنون الاستعراضية على مدى عشر سنوات. شاهد مواهب عديدة من دولة الإمارات تشارك في هذا العرض الحي على مسرح دبي أوبرا.

التاريخ: 21 يونيو

المكان: دبي أوبرا

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