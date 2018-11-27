أبرز 7 نشاطات في عطلة نهاية الأسبوع!

عروض ألعاب نارية بمناسبة اليوم الوطني ومباريات رياضية وغير ذلك الكثير (Shutterstock)

ابدأ الشهر الأخير من السنة مع مجموعة من الأنشطة الممتعة في دبي والتي تناسب الجميع. إليك أبرز 7 نشاطات يمكنك القيام بها في دبي في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

احتفل باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة

تحتفل مدينة دبي باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الكثير من الاحتفالات والعروض التراثية المميّزة في أنحاء المدينة.

استفد من الخصومات الخاصة في حديقة وايلد وادي المائية وحديقة أي أم جي عالم من المغامرات، أو شاهد العروض الفنية والتراثية المجانية في مول الإمارات، وأوتلت فيلدج، وسيتي سنتر مردف. يمكنك أيضاً اصطحاب جميع أفراد عائلتك إلى برج بارك لمشاهدة الحفل الذي يحييه مجموعة من أشهرالفنانين أو الاستمتاع بأمسية شعرية لعدد من الشعراء الإماراتيين الموهوبين. أما سماء الشاطئ في جميرا بيتش ريزيدنس و لا مير والسيف فسوف تتزين بأروع اللوحات المضيئة مع عروض الألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الكبرى في 2 ديسمبر.

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المكان: أماكن مختلفة

الزمان: 29 نوفمبر - 2 ديسمبر

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استمتع بمشاهدة مباريات الرجبي الحماسية

ستتنافس أبرز منتخبات الرجبي الدولية في بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي التي تنطلق يوم الخميس، حيث تسعى الفرق للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020. بالإضافة إلى مشاهدة المباريات الممتعة، يمكنك تذوّق ألذ المأكولات والمشاركة في النشاطات الترفيهية والاستمتاع بالعروض الموسيقية والفنية الحية التي يستضيفها ملعب "سيفنز" على هامش البطولة.

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المكان: ملعب ذا سيفنز

الزمان: 29 نوفمبر - 1 ديسمبر

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استمتع بأمسية موسيقية راقصة في زيرو جرافيتي

يستضيف زيرو جرافيتي، وجهة الحفلات الأبرز في دبي، منسق الأغاني والموسيقى "دي جي سبوني" لإحياء حفلة موسيقية راقصة. سيقدم "سبوني"، المذيع السابق في راديو "بي بي سي"، أروع المجموعات الموسيقية الراقصة من إعداده. يحظى "سبوني" بشعبية كبيرة في بريطانيا وقام إلى اليوم بتسجيل ثلاثة ألبومات ناجحة، و ما زال يحيي الأمسيات الراقصة في نادي "توايس آز نايس" الليلي في بريطانيا منذ سبع سنوات، كما قام بإحياء الحفلات الحية في "إيبيزا" و "آيانابّا" لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى قيامه بجولات حول العالم.

الزمان: 29 نوفمبر

المكان: زيرو جرافيتي

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منتجات طازجة بانتظارك

نسخة جديدة من سوق رايب تُقام في حديقة أكاديمية شرطة دبي أسبوعياً طوال فصل الشتاء. اشترِ الفواكه والخضروات العضوية والمشغولات اليدويّة من أكثر من 100 بائع محلي يعرضون منتجاتهم في هذا السوق المميز. يُعدّ سوق رايب طريقة رائعة لقضاء أوقات رائعة في الهواء الطلق والمشاركة في حصص اليوغا وورش العمل التفاعلية. يمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بالنشاطات المخصصة لهم وزيارة حديقة الحيوانات وغير ذلك الكثير.

الزمان: 30 نوفمبر - 1 ديسمبر

المكان: أكاديمية شرطة دبي

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عروض السيرك لجميع أفراد العائلة

يفتح سوق مدينة جميرا أبوابه يوم الجمعة لاستضافة عروض السيرك الحية التي تتضمن عروض الفنانين المتجولين والألعاب البهلوانية وعازفي الموسيقى في ساحة السوق المفتوحة. لا تفوتوا زيارة مدينة جميرا في عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بكل ذلك ولا تنسوا أيضاً التقاط صور "السيلفي" مع الفنانين المتجولين.

الزمان: 30 نوفمبر

المكان: سوق مدينة جميرا

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فيلم "شوب ليفترز"

يتناول فيلم "شوب ليفترز"، من إخراج "كوري إيدا هيروكازو"، موضوع الخير والشر، من خلال قصة زوجين يكافحان في العمل لتغطية مصاريف الحياة في طوكيو. وفي أحد الأيام يجد الزوجان فتاة شابة مشرّدة تدعى "يوري"، ويقرّران رعايتها على الرغم من ظروفهما المادية. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي عام 2018 حيث فاز بجائزة "السعفة الذهبية"، وحقق نجاحاً باهراً في اليابان كأحد الأفلام المحلية الأفضل لهذا العام. يُعرض الفيلم في سينما عقيل، أول صالة سينمائية مستقلة دائمة في المنطقة، حتى نهاية شهر نوفمبر.

الزمان: 30 نوفمبر

المكان: سينما عقيل

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سلع حرفية ويدوية فريدة في آرتي ماركت

يُقام سوق "آرتي" في عدّة مواقع في دبي، ويهدف إلى تعزيز العمل الإبداعي للمصممين والحرفيين من كل أنحاء المنطقة. يمكنكم الاطلاع على مجموعة من المنتجات المعاصرة المصنوعة يدوياً مثل المجوهرات والصابون ومنتجات العناية بالبشرة والشموع وأزياء الأطفال والنساء وأواني الفخار وديكورات المنازل وغيرها.

الزمان: 30 نوفمبر

المكان: مركز تايمز سكوير

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