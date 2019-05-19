أبرز 7 نشاطات في عطلة نهاية الأسبوع

استمتع بعطلة نهاية هذا الأسبوع في دبي المليئة بمختلف النشاطات الثقافية منها والإبداعية بالإضافة إلى التجارب المذاقية الفريدة. استفِد من العروض والخصومات المذهلة لشراء مستلزمات وهدايا العيد، أو قم بزيارة دبي مول للتعرُّف على بعض أوجه الثقافة الإسلامية العريقة. ما زلت تملك الفرصة أيضاً لاكتشاف التقاليد الرمضانية واختبار أروع التجارب المذاقية التي تليها مشاهدة أفلام من المنطقة حائزة على جوائز. في ما يلي، نقدّم إليك قائمة تتضمن أبرز 7 نشاطات يمكنك القيام بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في دبي:

سحور في الأوبرا

تستضيف دبي أوبرا إفطاراً يومياً طيلة شهر رمضان الكريم. واستثنائياً، ستستضيف هذه الوجهة الرائعة سحوراً لمرة واحدة فقط في عطلة نهاية هذا الأسبوع، يتضمن ألذّ المأكولات والألعاب المسلية كطاولة النرد وغيرها. تذوّق أشهى النكهات والأطباق المحلية والعالمية بتوقيع أمهر طهاة فندق بالاس داون تاون، واستمتع بالاسترخاء في أجواء ما قبل الشروق الخلّابة.

24 مايو

دبي أوبرا

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تسوّق للعيد

تسوّق لمناسبة عيد الفطر المبارك كل ما تحتاجه لك ولعائلتك من سوق "واو" للعيد، حيث ستجد أفضل العروض والصفقات على الأزياء والأكسسوارات والمجوهرات وغيرها. كما يمكنك اختيار أروع الهدايا والتذكارات مثل الشنط المميزة بتصاميمها أو قطع الديكور المنزلية، ولا تنسَ أن تدلّل نفسك باختيار قطعة أو اثنتين من توقيع أحد المصمّمين البارزين.

24 مايو

هوليداي إن، بر دبي

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“فود فور ثوت"

بمناسبة الشهر الفضيل، تتعاون "بيتشا كوتشا" مع "إنكد" لاستضافة أمسية بعنوان "فود فور ثوت"، يتشارك فيها مجموعة من المحاضرين للتحدّث حول التقاليد والممارسات التي تشكّل تجاربنا المذاقية. انضموا إلى عشاق الطعام لمناقشة فوائد الصيام، والمزارع الصديقة للبيئة، وغيرها الكثير من المواضيع التثقيفية الشيّقة. وإذا كنت من متابعي فعاليات السركال أفنيو بانتظام، لا تفوّت المشاركة في أحدث فعاليات موسم "السركال ليتس" الذي تفتح خلاله المعارض وصالات العرض الفنية أبوابها لوقت متأخر من الليل.

25 مايو

إنكد، السركال أفنيو

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صفقات وعروض مذهلة

استعدّ للاحتفال بقدوم العيد المبارك من خلال زيارة سوق رمضان الكبير الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي ويتضمن أروع تجارب التسوق والنشاطات العائلية المسلية. ستجد هناك كل ما تحتاجه أنت وعائلتك من أزياء وأكسسوارات وعطورات وألعاب الصغار من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل "تيد بيكر" و"أرماني إكسشاينج" و"أديداس" وغيرها الكثير. يمكن للنساء الحصول على رسومات الحنّة المميزة في حين يلعب الأطفال في المنطقة المخصّصة للعب. لا تنسّ زيارة سوق "واو" للعيد الذي يضمّ أيضاً أحدث صيحات الموضة والأكسسوارات والهدايا.

حتى 4 يونيو

مركز دبي التجاري العالمي

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إفطار مع فيلم في "سنيمجلس"

تنظّم سينما عقيل في السركال أفنيو بالتعاون مع "بروجكت تشايوالا" تجربة فريدة من نوعها بعنوان "سنيمجلس"، وتدعوك لتناول الإفطار حيث سيتم تقديم المأكولات من جنوب الهند على الطريقة العائلية، يليها عرض لمجموعة من الأفلام من المنطقة حائزة على جوائز. يتخلل التجربة أيضاً ألعاباً، وجلسات نقاشية وعروضاً ترفيهية. أما في عطلة نهاية هذا الأسبوع، فسيتم عرض فيلمي "ذا جورني" و"نايت / إكزت" على الإفطار.

24 - 25 مايو

سينما عقيل، السركال أفنيو

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تجربة رمضانية بامتياز في مجلس السفينة

خلال شهر رمضان، تستقبل الخيم الرمضانية زوارها من المقيمين والسُيّاح في أجواء رمضانية ممتعة وديكورات خلّابة تحاكي أجواء المناسبة، وطبعاً تقدّم لهم أشهى المذاقات الرمضانية التقليدية والمبتكرة عند الإفطار والسحور. هذا الأسبوع، ننصحك بالتوجّه إلى مجلس السفينة الفخم في فندق جميرا بيتش، حيث تنتظرك تجربة مذاقية فريدة مع بوفيه الإفطار المليء بكل ما لذّ وطاب من المقبلات والأطباق الرئيسية والمشاوي والحلويات التقليدية اللذيذة. وعند السحور، اختر ما تشتهي من قائمة طعام السحور التي تمّ تصميمها لتناسب مختلف الأذواق.

حتى 6 يونيو

فندق جميرا بيتش

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تعمّق باكتشاف ثقافة رمضان

استمتع بتجربة ثقافية فريدة في دبي مول الذي يستضيف سلسلة من معارض فن الخط احتفالاً بشهر العطاء والتسامح، من بينها معرض "رمضان دبي" الذي يكشف عن العادات والتقاليد في مختلف الثقافات. "آرت أوف كاليغرافي" أو فن الخط هو المعرض الأول في سلسلة هذه العروض المميزة، حيث يمكنك الاطّلاع على مجموعة من القطع الخطيّة التي تبرز آيات مؤثرة من القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض "آرت نور" التقديمي عن "أسماء الله" الحُسنى. يمكن للمتسوقين أيضاً، أن يشهدوا عرضاً خطيّا من تصميم كريم جباري، وهو فنان شهير تتميز أعماله بعرض كتابات كوفية ومغربية قديمة. أما هيئة دبي للثقافة والفنون فستقدّم معرض "قرآن تَك"، حيث سيتمكن الزوار من اختيار إحدى آيات القرآن الكريم وابتكار نوع خط مميز ومن ثم طباعتها باللغة العربية أو أي لغة أخرى من اختيارهم.

حتى 4 مايو

دبي مول

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