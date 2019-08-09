أبرز 7 نشاطات في عُطلة نهاية الأسبوع في دبي

تتميّز عطلة نهاية الأسبوع في دبي بأجوائها الرائعة، حيث تستضيف المدينة العديد من الفعاليات الترفيهيّة مثل أمسية "أكوافنتشر" والحفلات الفنيّة الرائعة كحفل نانسي عجرم. إليك أبرز 7 نشاطات خلال عطلة نهاية الأسبوع لأوقات مليئة بالمرح والترفيه لجميع أفراد العائلة.

حفل نانسي عجرم وسيف نبيل

يعود عيد الأضحى المبارك حاملاً معه الأجواء الحيويّة، حيث تستضيف دبي النجمة نانسي عجرم والملحّن المعروف سيف نبيل، في حفلٍ مميّز في مركز دبي التجاري العالمي. استمع إلى أروع أغاني نانسي عجرم مثل "بتفكّر في إيه"، و"ماشي حدي"، وسيف نبيل مثل "ليلة ورا ليلة". لا تفوّت هذا الحفل الرائع الذي يُعدّ من أبرز حفلات الصيف.

التاريخ: 15 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

المزيد من المعلومات

اكتشف تاريخ وتراث الإمارات

اكتشف تاريخ الإمارات الغني من خلال معرض "الآباء المؤسّسون" في متحف الاتحاد، والذي يصوّر تاريخ دولة الإمارات وتطوّرها، ويركّز على أبرز الأحداث التي عزّزت قيام الاتحاد من خلال أعمال المصوّر الفوتوغرافي "رامش شوكلا". قارن بين ماضي دبي وحاضرها، واستكشف متحف الاتحاد الذي يسلّط الضوء على الثقافة المحلية والتاريخ.

التاريخ: حتى 31 ديسمبر

المكان: متحف الاتحاد

المزيد من المعلومات

الفعالية الأمثل لعشّاق ديزني

عشّاق "ديزني" من الكبار والصغار على موعد مع أروع الأفلام في مهرجان ديزني في دبي أوبرا ابتداءً من 15 أغسطس. يضمّ برنامج عُطلة نهاية الأسبوع أفلام مُميزة مثل "هاني، أي شرانك ذا كيدز"، و"أليس في بلاد العجائب"، و"الجميلة والوحش"، و"فايندينغ نيمو". يمكنك اختيار الأفلام التي تناسبك من بين 48 فيلماً رائعاً من ديزني.

التاريخ: 15 أغسطس

المكان: دبي أوبرا

المزيد من المعلومات

استمتع بأغاني بوليوود

اشتهر"الدي جي" الهندي عقيل، بإنتاج أبرز أغاني بوليوود مثل "تو هاي واهي"، في بدايات عام 2000. بعد عشر سنوات من الغياب، يعود عقيل إلى دبي لإحياء حفل مُميّز سيقدّم فيه أشهر الأغاني الهنديّة القديمة والجديدة في مركز دبي التجاري العالمي.

التاريخ: 15 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

المزيد من المعلومات

أجواء مسائية رائعة

استمتع بالنشاطات المائية في حديقة "أكوافنتشر" التي تستضيف تجربة "أكوافنتشر أفتر دارك" المسائيّة. تتمحور الفعاليّة هذا العام حول فكرة الـ"إيموجي" والتي ستنتشر على شكل ألعاب مطّاطية في المكان. استكشف أكثر من 20 منزلقاً مائيّاً ابتداءً من الساعة 8 مساءً واسترخِ مع الأصدقاء في "ليزي ريفر" أو جرّب منزلق "ليب أوف فيث" السريع. تُقام هذه الفعالية بالتعاون مع إذاعة "فيرجن راديو". لا تفوّت فرصة الاستمتاع وربح جوائز بقيمة 50000 درهم.

التاريخ: 15 أغسطس

المكان: أكوافنتشر، أتلانتس النخلة

المزيد من المعلومات

آخر فرصة لزيارة عالم مدهش

استمتع بأروع الأجواء في عالم مدهش قبل اختتام فعالياته يوم السبت. يمكن للعائلات تجربة "الكارتينغ"، وتناول أشهى المأكولات فيما سيقضي الأطفال أوقاتاً رائعة مع الكثير من الألعاب والمغامرات. يمكن للأمهات أيضاً الحصول على خدمة العناية بالأظافر في أحد الصالونات أو الاستفادة من الخصومات الرائعة على الأزياء في "براندز فور يو". لا تزال الفرصة أمامك لربح سيارة عند إنفاق 250 درهماً!

التاريخ: حتى 17 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

المزيد من المعلومات

عروض ترفيهيّة للأطفال

إذا كنت ترغب في التسوّق خلال عُطلة نهاية الأسبوع، فننصحك بالتوجّه إلى ابن بطوطة مول الذي يقدّم عروضاً ترفيهيّة مجانيّة للأطفال. سيتمكّن الأطفال من لقاء شخصياتهم المفضّلة من "لوني تيونز" والاستمتاع بالنشاطات المختلفة. استكشف أيضاً عرض "فلاور شو"، واستمتع بالتسوّق في أكثر من 250 متجراً مثل "ماركس آند سبنسر"، و"فوريفر 21"، وغيرها.

التاريخ: حتى 17 أغسطس

المكان: ابن بطوطة مول

المزيد من المعلومات