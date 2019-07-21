أبرز 7 نشاطات في نهاية الأسبوع في دبي

تتميّز دبي بأجوائها الرائعة خلال الصيف وبفعالياتها المتنوّعة. إليك أبرز سبع فعاليات دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من الموسيقى، ووصولاً إلى الكوميديا والفنون وغير ذلك الكثير.

أجواء الستينيّات

تُعيد سفينة كوين إليزابيث 2، الفندق العائم في دبي، إحياء أجواء الستينيّات من خلال فعاليات "ساوندز أوف سكستيز". سيكون عشّاق هذه الحقبة على موعد مع مجموعة من أغاني الروك الكلاسيكيّة الرائعة، التي ستؤديها فرقة "ذا ريفولفيرز" الإنجليزية، ضمن أجواء رائعة.

التاريخ: 24 - 26 يوليو

المكان: كوين إليزابيث 2

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عرض كوميدي لجايسون مانفورد

يقدّم الكوميدي المعروف جايسونن مانفورد عرض "مادل كلاس" ضمن جولته العالميّة في "ذا لافتر فاكتوري" هذا الخميس. يستكشف العرض التحدّي الذي واجهه الكوميدي كونه كان ينتمي إلى فئة العمال في طفولته، وبات من الفئة المتوسّطة عندما أصبح شاباً. يتميّز جايسون بالمواقف الذكيّة والمُضحكة، الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة. شاهد عرضه المُميّز في منصّة "ذا لافتر فاكتوري" التي تقدّم المزيد من العروض الصيفيّة الجديدة في 8 أغسطس.

التاريخ: 25 يوليو

المكان: موفنبيك جي بي آر

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أروع خيارات الهدايا

اكتشف أروع الهدايا لمختلف المناسبات في سوق آرتي ماركت للحرف اليدويّة في ميركاتو مول يوم الجمعة. يضمّ هذا المعرض الداخلي منتجات مُميّزة صمّمها حرفيون ومبدعون محليون، وتتراوح معروضات السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الفنون والتصاميم والأزياء والديكورات المنزليّة ومنتجات العناية بالبشرة والمأكولات. إذا كنت من محبي هذه الفعاليات، يمكنك أيضاً زيارة سوق رايب ماركت في سوق الينابيع. التاريخ: 26 يوليو المكان: ميركاتو مول المزيد من المعلومات

عرض كوميدي مميّز

بالتزامن مع عرض "ساوندز أوف سكستيز"، يستضيف "ثياتر باي كيو إي 2" عرضاً كوميدياً مُميّزاً لنجم الكوميديا متعدّد المواهب "فارون غروفر". اشتهر "غروفر" بأسلوبه الفريد ككاتب سيناريو وكاتب أغاني كما حاز على العديد من الجوائز المرموقة، وألّف عرض "سيكرد غيمز" الذي يُعرض على "نتفليكس".

التاريخ: 26 يوليو

المكان: كوين إليزابيث 2

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تعلّم الرسم في "ذا جامجار"

سيكون الفنانون الهواة والمحترفون على موعد مع ورش عمل للرسم بالأكريليك في "ذا جامجار" خلال عطلة نهاية الأسبوع. تعلّم التقنيات وطرق استخدام الريشة تحت إشراف مدرّب مختص خلال حصّة مدتها ساعتين. يمكن للمحترفين التسجيل في صفوف أيام الخميس أو السبت، أما صفوف المبتدئين فتُقام أيام السبت بدءاً من الساعة 12.30 بعد الظهر. تُعدّ هذه عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لورش العمل هذه قبل أن يُجدّد "ذا جامجار" جدوله.

التاريخ: أيام الخميس والسبت حتى 27 يوليو

المكان: ذا جامجار، السركال أفنيو

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قصّة حب مختلفة في سينما عقيل

تقع راقصة تُدعى "كياو"، في إحدى المناطق الصناعية في الصين، في حب شاب يدعى "بين". عندما تندلع معركة عنيفة بين العصابات في المنطقة، تقوم "كياو" بالدفاع عن حبّهما ما يتسبّب في سجنها، لكن عندما تم إطلاق سراحها بعد خمس سنوات، تبدأ في البحث عن "بين" لمواصلة قصتهما. شاهد فيلم "آش إز بيورست وايت" للمخرج "جيا زانغ كي" باللغة الصينية (المندرين) مع ترجمة إنجليزية. يُعرض الفيلم في سينما عقيل، وجهة الأفلام المُستقلّة في السركال أفنيو.

التاريخ: 25 يوليو

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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معرض فني عالمي

"ذا تولرنس برودجكت" هو معرض عالمي للملصقات والرسوم وقد كان حاضراً في العديد من الدول منذ العام 2017. أطلق مصمم الجرافيك "ميركو إيليتش"المقيم في نيويورك فكرة هذا المعرض ودعا الفنانين إلى التعبير عن مفهوم التسامح من خلال تصميم رسوم على شكل مُلصقات. يسلّط المعرض الضوء على أعمال أكثر من 100 مصمم جرافيك مشهور من جميع أنحاء العالم. قُدّم هذا المعرض أكثر من 30 مرّة في 20 دولة، ويُقدّم الآن في السركال أفنيو في دبي، فلا تفوّت فرصة حضوره.

التاريخ: حتى 30 يوليو

المكان: "فضاء جناح جامعة زايد للفنون" (المستودع 48)، السركال أفنيو في دبي

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