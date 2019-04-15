أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع: الربيع يودّعنا مع أروع النشاطات

بانتظاركم الكثير من النشاطات والفعاليات المسلية مع بداية فصل الصيف. احتفلوا بقدوم الصيف مع العائلة والأصدقاء في البراري، أو بالرقص المتواصل في آخر حفلات ذا غروف لهذا الموسم.، وتعرّفوا على الشخصيات الخيالية مثل جاي غاتسبي الذي سيتواجد على متن سفينة كوين إليزابيث 2. إليكم أبرز 7 نشاطات في عُطلة نهاية الأسبوع دبي:

ارقصوا مع جاي غاتسبي

تدعو السفينة العائمة في دبي "كوين إليزابيث 2" الزوار لعيش تجربة من وحي عصر العشرينيات ضمن فعالية "غاتسبي: ذا إيمرسيف إكسبيرينس". وستتحول ثلاثة من وجهات السفينة إلى مشاهد من الرواية الأميركية لـ"فيتزجيرالد" ضمن عرض يستمر لأربع ساعات يتضمن الملابس الفاخرة والمجوهرات والبدلات والقبعات لإعادة إحياء أجواء الرواية الكلاسيكية. شاركوا في هذه التجربة الرائعة وقابلوا شخصيات معروفة من الكتاب، وشاهدوا القصة بطريقة مختلفة وعيشوا الأجواء الغامضة للملياردير "جاي غاتسبي".

التاريخ: 18 - 27 أبريل

المكان: كوين إليزابيث 2

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استقبلوا الصيف مع روديمنتال

تختتم فرقة روديمنتال الإنكليزية موسم غروف أون ذا غراس السابع وتحيي حفلاً راقصاً يوم الجمعة، ويشاركها في إحياء الحفل كل من هولافونك، وشادي ميغالا، ومات، وستو تود. كما يتضمن برنامج غروف أون ذا غراس إلى جانب الموسيقى، جلسات اليوغا، وسوقاً مؤقتاً، مما يجعله واحداً من أروع الفعاليات التي تُقام في فصل الشتاء في دبي.

التاريخ: 19 أبريل

المكان: نادي الإمارات للجولف

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أوقات ممتعة للصغار

احتفلوا بانتهاء الشتاء مع مهرجان الربيع في البراري، والذي يتضمن مجموعة من ورش العمل الحرفية، ومدرسة السيرك، والعروض الترفيهية، والموسيقى الحية المتوافرة طوال اليوم. يمكن للأطفال أيضاً التعرف على أصدقاء جدد في حفل حديقة الحيوانات، وركوب المهر، أو التجول وسط الخضار. كما سيتمكن الكبار أيضاً من عيش أجواء الطفولة إلى جانب أطفالهم في هذا المهرجان المميز في الهواء الطلق. ويمكن للعائلات الاجتماع في هذا المكان المميز للمشاركة في البحث عن البيض المخبأ.

التاريخ: 12 - 20 أبريل

المكان: البراري

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أهلاً بكم في عالم "ويلي وونكا" الغامض

يرتكز الفيلم على قصة "روالد داهل" الكلاسيكية للأطفال، وهو من إخراج ميل ستوارت من عام 1971. ويحكي الفيلم قصة ويلي ونكا وهو خبير في صنع الشوكولا والسكريات، الذي يُطلق خمس تذاكر ذهبية تتيح للمدعوين زيارة مصنعه الغامض، فيُشعل الحماس في نفوس الجميع. يحلم صبي صغير يُدعى تشارلي بأن يكون أحد الأطفال المحظوظين الذين يزورون المصنع. الطفل فقير جداً ولا يمتلك ثمن الشوكولا، ويبدو حلمه ضعيف إلى أن يلعب الحظ لصالحه. يدخل تشارلي، إلى جانب أربعة فائزين آخرين بالتذاكر الذهبية، إلى عالم ويلي ونكا غريب الأطوار على أمل الحصول على جائزة خيالية.

التاريخ: 17، 19، 20 أبريل

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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دبي تحت الأضواء

تتناول مسرحية "جست لايك ذات" قصة كاتب إماراتي، ورجل أعمال بريطاني، ورائد أعمال أوروبي، ومضيفة طيران لبنانية، وحارس من جنوب الهند، وموظف في بنك استثماري مجهول الجنسية، يعيشون في طابق مشترك في أحد مباني أبراج بحيرات جميرا، وتدور أحداثها الكوميدية في دبي الحديثة. تحتفي مسرحية شركة "تول تيل" للإنتاج، بالتسامح والاتحاد الذي تتميّز به دبي، من خلال كل قصّة. شاهدوا هذه المسرحية واستمتعوا بأمسية من الضحك والبكاء والشاورما والكارما وغير ذلك الكثير.

التاريخ: 18 - 20 أبريل

المكان: ذا جانكشن، السركال أفنيو

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رمضان ترنك شو

يقدّم "بوليفارد وَن" فعاليّة مميّزة بأجواء رمضانية تحت عنوان "رمضان ترنك شو". يقدّم المعرض منتجات من تصميم محلّي ومبتكر من قبل مصمّمين مبدعين بلمسات فاخرة وعصريّة. لا تفوّتوا زيارة المعرض واطّلعوا على الحرف والمنتجات الخلّابة والمعروضات الفريدة بتصميمها الّذي يجمع بين الحداثة والأصالة.

التاريخ: 18 - 19 أبريل

التاريخ: قاعة رويال، فندق العنوان داون تاون دبي

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لياقة ويوغا

تعود فعالية "ران اند فلو" الشهرية إلى حديقة الاتحاد خلال شهر أبريل. يمكنكم الجري لمسافة 2.6 كيلومتر بمشاركة عشاق الرياضة، أو الوصول عند الساعة 5.30 مساءً للمشاركة في حصة يوغا للاسترخاء في الهواء الطلق. يمكنكم أيضاً المشاركة في كل من النشاطين من دون أي تكاليف إضافية. ستكون حصة اليوغا على أنغام موسيقى الدي جي المليئة بالأجواء المرحة.

التاريخ: 20 أبريل

المكان: حديقة الاتحاد، جزيرة النخلة

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