أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع في دبي

ما زال رمضان مستمراً وما زالت أجواء المحبة والعطاء والتسامح تخيّم على المدينة. استفِد من الفرصة هذا الأسبوع لتثقيف نفسك من خلال التعرُّف على مزايا هذا الشهر الفضيل مع المختصّين، وشارك في تجارب مذاقية رمضانية مميزة، أو شارك في تحدٍّ للجري. في ما يلي، اخترنا لك قائمة تضم أبرز النشاطات في دبي لهذا الأسبوع:

استعدّ لحرق بعض الوحدات الحرارية

حافظ على لياقتك البدنية خلال شهر رمضان، من خلال المشاركة مع عائلتك في سباق "ديزرت رود رانرز"، مجموعة الجري الأقدم في دبي منذ عام 1998. يتضمن التحدّي مسافة 5 كيلومتر، و2 كيلومتر للصغار، والمشاركة فيه مُتاحة أمام العدائين المحترفين والمبتدئين من كافة الأعمار، ويُقام في حديقة مشرف وسط المروج الخضراء والبحيرات.

16 مايو

حديقة مشرف

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استمتع بتناول الإفطار ومشاهدة فيلم رائع

خلال شهر رمضان المبارك، ستتحوّل سينما عقيل في دبي إلى مجلس رمضاني، حيث يمكنك تناول وجبة الإفطار التي تتضمن أطباقاً لذيذة من جنوب الهند، ويليها عرض لمجموعة من الأفلام الحائزة على جوائز. وفي نهاية هذا الأسبوع، سيتم عرض فيلم "نايلة أند ذا أبرايزنغ" لجوليا باشا، وفيلم "ذا جورني" لمحمد الدرادجي.

نايلة أند ذا أبرايزنغ: 16 و 17 مايو

ذا جورني: 17 - 25 مايو

سينما عقيل، السركال أفنيو

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اكتشف كيف يحتفي المسلمون بشهر رمضان حول العالم

يحتفل المسلمون حول العالم بشهر رمضان المبارك، ويمارسون الشعائر الدينية بنفس الطريقة، ولكن تتميز كل مجموعة منهم بتقاليد وعادات مختلفة تحتفي من خلالها بالشهر الفضيل.وبفضل جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD)، يمكنك التعرُّف على شكل الاحتفاء برمضان في البلدان والثقافات والبيئات الاجتماعية المختلفة. ستقدّم مراكز التسوق في دبي عروضاً تثقيفية تستعرض من خلالها هذه التقاليد بهدف تعزيز روح التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع.

حتى نهاية شهر رمضان

مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي

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اختبر روعة رمضان في خيمة المجلس في مدينة جميرا

استمتع بتناول الأطباق الرمضانية الشهية برفقة العائلة والأصدقاء في رحاب خيمة المجلس في مدينة جميرا، التي تتميّز بأجوائها العربية الأصيلة في كافة التفاصيل. يضم البوفيه المتنوّع خيارات واسعة من أشهى المذاقات والأطباق التي ترضي جميع الأذواق. ننصحك بالحجز المسبق لضمان حصولك على الأماكن.

حتى نهاية شهر رمضان

مدينة جميرا

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تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ملتقى راشد بن محمد الرمضاني، الذي يضم سلسلة من الفعاليات والمحاضرات الدينية الهادفة خلال الشهر الفضيل. تستضيف العديد من الوجهات في دبي برامج تثقيفية وندوات ومحاضرات حول مفاهيم وتطبيقات التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية وتقبُّل الآخر والمساواة بين جميع أفراد المجتمع من منظور القرآن الكريم والسُنّة النبوية الشريفة.

حتى نهاية شهر رمضان

مواقع عدّة في دبي

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تسوّق للعيد

في 17 مايو، تستضيف "ليديز فيوجن" عرض أزياء رمضان في فندق شيراتون جراند، الذي يُتيح للضيوف فرصة الاطّلاع على أحدث مجموعات الأزياء والمجوهرات، والأكسسوارات. إذا كنت ترغب بالحصول على بعض الصفقات وتجديد خزانتك تحضيراً للعيد، فلا بدّ لك من التوجّه إلى عرض أزياء رمضان، أو زيارة سوق "فابولا" الذي تستضيفه مدينة مول، وهو سوق رمضاني للأعمال الحرفية يستمر

لمدة 18 يوماً.

17 مايو (عرض أزياء رمضان)

17 مايو - 3 يونيو: سوق فابولا

فندق شيراتون جراند & مدينة مول

إفطارات فخمة في دبي

إذا كنت تبحث عن تجارب رمضانية مميزة في دبي، فما عليك سوى متابعة جدول فعاليات دبي الذي يوافيك بكل جديد. ومن بين الخيارات العديدة، ننصحك بزيارة خيمة أساطير في أتلانتس النخلة، التي تتميز بتصميمها العربي الأخّاذ والفوانيس المنتشرة في أرجائها والموسيقى الشرقية الحية التي تُطرب الأجواء من الغروب حتى الشروق. استمتع ببوفيه شهي يتضمن خيارات واسعة من أشهى المذاقات والأطباق المحلية والعالمية.

حتى نهاية شهر رمضان

أتلانتس النخلة

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