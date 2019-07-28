أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع في دبي

تمرّالأيام بسرعة كبيرة في دبي وذلك بفضل النشاطات والفعاليات المتنوّعة التي تستضيفها المدينة. هذا الأسبوع جمعنا لك مجموعة من النشاطات الثقافيّة والعروض الكوميديّة، وعروض التسوّق وغيرها الكثير. إليك أبرز سبع نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي.

اكتشف دبي

يقع الحي التاريخي في دبي، الذي كان مقرّاً لصيد اللؤلؤ والتجارة، على ضفاف الخور. قُم بجولة في القوارب التراثيّة، وتناول الغداء في منطقة السيف من مِراس، وامضِ فترة بعد الظهر في استكشاف ممرات حي الفهيدي التاريخي. بعدها، توجّه إلى مركز جميل للفنون الذي يضمّ العديد من المعارض الفنيّة والثقافيّة.

التاريخ: يستمر المعرض حتى 23 نوفمبر

المكان: خور دبي

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التخفيضات النهائية خلال مفاجآت صيف دبي

تُختَتم مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من التخفيضات النهائيّة. تجوّل في مراكز التسوّق المُشاركة من الخميس إلى السبت للاستفادة من الفرصة الأخيرة والحصول على خصومات تصل إلى 90% على الاكسسوارات، والمنتجات المنزليّة والأزياء وغيرها الكثير.

التاريخ: 3 أغسطس

المكان: كل أنحاء المدينة

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وجوه كوميدية جديدة

تنطلق عروض "ذا لافتر فاكتوري" لشهر أغسطس الأسبوع المقبل، ولكن إذا كنت ترغب بمشاهدة بعض العروض الكوميديّة قبل ذلك، فننصحكَ بحضور فعاليّة "لاف تريب" التي يشارك فيها "إف إس تي"، و"ريل واري بيكين"، ومجموعة من الكوميديين الصّاعدين في فندق نوفوتيل. اشتهر هؤلاء الكوميديون بأسلوبهم المُميّز وبشعبيّتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد عروضهم الكوميديّة المُميّزة يوم الجمعة 2 أغسطس.

التاريخ: 2 أغسطس

المكان: نوفوتيل البرشاء

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أوقات رائعة في عالم مدهش

يستمر عالم مدهش بأجوائه الرّائعة حتى 17 أغسطس، وقد أضافت هذه الوجهة الترفيهيّة منطقة الكارتينغ إلى تجاربها الرائعة ليتمكّن كلّ من هم بعمر السابعة وما فوق الاستمتاع بالمغامرات الشيّقة. زُر عالم مدهش خلال أيام الأسبوع بين الساعة 12 ظهراً و3 بعد الظهر واحصل على خصم 50% على مجموعة مختارة من الألعاب. يمكنك أيضاً الحصول على خصومات على العشاء في عدد من المطاعم في فندق "إيبيس" مركز دبي التجاري العالمي، ونوفوتيل، من خلال إبراز وصل عالم مدهش.

التاريخ: حتى 17 أغسطس

المكان: عالم مدهش

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التعبير عن الذات من خلال الرقص

بعد العرض الناجح الذي قدّمته هذا العام، تعود فرقة "أفيغا دانس كرييشنز" التي تتّخذ من دبي مقرّاً لها، لتقدّم عرضها الثاني "ياترا، ذا هومكامينغ". من خلال هذا العرض، سيستكشف الراقصون معنى كلمة "ياترا" أو الرحلة، عبر مجموعة من القصص والتجارب. يتخلّل العرض رقصات هنديّة كلاسيكيّة، ورقص معاصر، و"بريك دانس"، و"هيب هوب". يُقام هذا العرض على مسرح "ذا جانكشن" في السركال أفنيو.

التاريخ: 1 أغسطس

المكان: ذا جانكشن

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تعرّف على بافاروتي

يُعدّ "لوتشيانو بافاروتي" من أبرز الوجوه في عالم الأوبرا وقد كان له بصمة تاريخيّة مُميّزة في هذا المجال، كما حاز على العديد من الجوائز. اطّلع على كواليس حياة هذا الفنان من خلال فيلم "بافاروتي" الوثائقي للمخرج "رون هوارد"، في سينما عقيل. يعرض الفيلم فيديوهات وعروض ومقابلات حصريّة للمرة الأولى.

التاريخ: 2 و3 أغسطس

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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يوم مميّز في السركال أفنيو

استمتع بأمسية مُميّزة خلال عطلة نهاية الأسبوع في السركال أفنيو. استكشف الحي الفني بمعارضه ومساحاته ومقاهيه المُختلفة. يستكشف البرنامج الصيفي بعنوان "فورتولد ناو" فكرة نهاية التاريخ من خلال حوارات ونقاشات وحفلات موسيقيّة. استمتع بالقهوة ولعبة "البينغو" في "كيف كافيه"، واستكشف المعارض الفنيّة في "إف إن ديزاين"، و"غاليري لاوري شبيبي"، و"كاربون 12". يمكن لمحبي الفنون أيضاً الوصول قبل الساعة 12.30 ظهراً والمشاركة في ورش عمل الرسم بالأكريليك للمبتدئين في "ذا جامجار".

التاريخ: طيلة الصيف

المكان: السركال أفنيو

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