أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع في دبي

تستضيف دبي مجموعة متنوّعة من الفعاليات الفنيّة والكوميدية بالإضافة إلى الكثير من النشاطات المناسبة لجميع أفراد العائلة خلال شهر أغسطس. إليك أبرز سبع نشاطات لعُطلة نهاية الأسبوع في دبي.

استكشف برلين

تقدّم سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلّة في السركال أفنيو، عدّة أفلام تتمحور حول العاصمة الألمانيّة برلين. شاهد أفلام الدراما والأفلام الوثائقية التي تتحدّث عن سقوط جدار برلين التاريخي والعصر الحالي للمدينة. يُعدّ فيلما "غود باي، لنين!"، و"برلين: سمفونني أوف إي غريت سيتي" من أبرز الأفلام المعروضة.

التاريخ: 23 و 24 أغسطس

المكان: سينما عقيل

المزيد من المعلومات: "غود باي، لنين!" و"برلين: سمفونني أوف إي غريت سيتي"

اضحك مع "أبيشيك أوبمانيو" في كوين إليزابيث 2

لدى نجم الكوميديا "أبيشيك أوبمانيو" حوالي مليوني مشترك على قناته في يوتيوب، كما أنّه من أبرز الوجوه على الساحة الكوميدية في الهند. يتناول هذا الكوميدي المواضيع المختلفة بجرأة وسخرية. شاهد عرضه على متن سفينة "كوين إليزابيث 2" يوم الجمعة، حيث يمكنك استكشاف تاريخ هذه السفينة العريق.

التاريخ: 23 أغسطس

المكان: كوين إليزابيث 2

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نقاشات حول التاريخ والمستقبل في السركال أفنيو

استكشف مفهومي الاستدامة والخيال من خلال برنامج السركال أفنيو الصيفي بعنوان "فورتولد ناو". يمكن للضيوف استكشاف التغيّر الذي يتعرّض له العالم في مختلف الاتجاهات وذلك من خلال الحفلات الفنيّة والمعارض. انضمّ إلى جلسة نقاشيّة هذا السبت حول صورة العالم الجديد ونهاية التاريخ، والذي يراه العلماء من خلال البيانات والأرقام، بينما يراه الفنّانون من خلال الأعمال الفنيّة.

التاريخ: 24 أغسطس

المكان: كونكريت، السركال أفنيو

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استمتع بموسيقى الروك مع "إيموليشن"

تحيي فرقة "الروك ميتال"، المؤلّفة من أربعة أشخاص، "إيموليشن" حفلاً مميّزاً في دبي. تأسّست الفرقة عام 1986 وهي من أقدم الفرق في الولايات المتحدة، كما تضمّ عدداً من الفنّانين الموهوبين في العزف على الغيتار والدرامز، وإبداع الألحان المتناغمة. تقدّم الفرقة حفلها الأخير في مطعم "إيل باريو" الآسيوي.

التاريخ: 23 أغسطس

المكان: إيل باريو، حياة بليس، الرقة

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أجواء رائعة على الواجهة المائية

إن لم تكن قد زُرت مركز جميل للفنون، فقد حان الوقت لذلك. تهدف هذه المؤسّسة إلى دعم الفنانين المعاصرين والمجتمعات الإبداعية في المنطقة. يستضيف مركز جميل للفنون مجموعة من المعارض والأفلام والحلقات النقاشية. لا تفوّت مشاهدة معرض "سكند هاند" الجماعي والذي يضمّ مجسّمات فنّية، ولوحات، ورسومات، ومنحوتات، وغيرها.

التاريخ: حتى 23 نوفمبر

المكان: مركز جميل للفنون

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اكتشف مواقع رايب ماركت الجديدة

يُعدّ رايب ماركت وجهة تسوّق رائعة تستعرض الهدايا والمُنتجات المختلفة من كافة أنحاء المدينة. بالإضافة إلى موقعه في سوق الينابيع، يُقام سوق رايب ماركت هذا الصيف في سوق المرابع، في المرابع العربية 2، ومركز تايمز سكوير على شارع الشيخ زايد. اختر الموقع الأقرب إليك واستكشف الكثير من المُنتجات المحلية مثل الأزياء والصابون والفنون والاكسسوارات وغيرها.

التاريخ: حتى 26 أكتوبر

المكان: سوق المرابع ومركز تايمز سكوير

عروض رائعة في "لا بيرل"

يقدّم العرض العالمي المُذهل، "لابيرل باي دراغون"، باقات رائعة هذا الصيف حيث يمكنك الحصول على خصم بنسبة 70% على التذاكر الفضّية عند الحجز مُسبقاً. يمكنك أيضاً اختيار العروض العائلية مقابل 299 درهماً للشخص، أو حجز التذاكر مع تجربة عشاء مقابل 384 درهماً. يشارك في عرض لا بيرل، للمخرج المعروف "فرانكو دراغون"، 65 فناناً موهوباً يقدّمون عروضاً رائعة على مسرح مُميّز ومتطوّر.

التاريخ: حتى 28 سبتمبر

المكان: مدينة الحبتور

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