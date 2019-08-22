أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع في دبي

مع اقتراب عُطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في شهر أغسطس، لا يزال هناك العديد من الفعاليات الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بها في دبي. تحيي فرقة "ويستلايف" وغيرها من الفرق الشبابية مجموعة من الحفلات الرائعة، كما يمكنك مشاهدة أحدث الأفلام أو المشاركة في الماراثونات، وورش عمل. إليك أبرز 7 نشاطات لعُطلة نهاية الأسبوع في دبي.

اذهب في رحلة عبر الزمن مع "ويستلايف"

بعد طول انتظار، تستضيف دبي فرقة "ويستلايف" التي تجتمع على المسرح بعد فراق دام ثماني سنوات، كما أنها تحيي الحفل الأول لها في دبي منذ شهر مايو في عام 2000. استمع إلى أروع أغاني الفرقة مثل "سوير إت أغين"، و"ماي لوف"، والتي يقدّمها أعضاء الفرقة "نيكي بايرن"، و"كيان إيغان"، و"ماركوس فيهيلي"، و"شاين فيلان" على مسرح كوكا كولا أرينا.

التاريخ: 29 أغسطس

المكان: كوكا كولا أرينا

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استمع إلى أروع الأغاني في كوين إليزابيث 2

لا تقتصر الحفلات خلال عطلة نهاية الأسبوع على حفل "ويستلايف"، حيث تستضيف سفينة "كوين إليزابيث 2" حفلاً خاصّاً بالفرق الشبابية القديمة والجديدة. استمع إلى أغانيك المُفضلة لفرق مثل "وان دايركشن"، و"ذا وانتد"، و"تيك ذات"، والتي تؤديها مجموعة من المغنين الموهوبين.

التاريخ: 28 - 30 أغسطس

المكان: كوين إليزابيث 2

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حفل "ذا غريد" الموسيقي

إذا كنت من عشّاق الموسيقى الإلكترونية فننصحك بحضور حفل "ذا غريد" الموسيقي. تستضيف النسخة الثانية من هذا الحفل الدي جي "نِك وارن"، و"نوار"، و"هنري سايز"، و"مادلو" مؤسّس "ذا غريد". شارك في النسخة الأولى من الحفل أكثر من 2000 شخص من عشّاق الموسيقى. والآن، من المتوقّع أن يكون الحفل الجديد أكبر حيث سيُقام في مكان أكبر بمرتين. احصل على التذاكر الآن وشارك في الحفل الموسيقي الأكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

التاريخ: 29 أغسطس

المكان: "ساوندستيدج 3"، مدينة دبي للاستوديوهات

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أمسية الأفلام مع العائلة

اجتمع مع عائلتك لحضور الفيلم الكوميدي الألماني بعنوان "ذا باستا ديتيكتيفز". يروي الفيلم قصة الطفل "ريكو" ذو الـ 10 سنوات، والذي يُعاني من صعوبات تعليميّة، ويتصادق مع "أوسكار" الموهوب. تنشأ بين الطفلين صداقة قوية، ولكن عندما يُختطف "أوسكار"، يجد "ريكو" نفسه أمام مهمة صعبة لإنقاذ صديقه. الفيلم من إخراج "نيلي ليانا فولمار"، وهو مقتبس عن رواية شهيرة لـ "أندرياس سيتهوفل"، ويمكن مشاهدته في عُطلة نهاية الأسبوع في سينما عقيل.

التاريخ: 30-31 أغسطس

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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أجواء مستوحاة من برلين

تتيح لك عُطلة نهاية الأسبوع استكشاف ثقافة وتاريخ مدينة برلين من خلال مجموعة من الأفلام القديمة والجديدة. تتضمّن، أفلام سينما عقيل المستوحاة من برلين فيلم الدراما "فيكتوريا"، وفيلم "إي كوفي إن برلين"، والفيلم الرومانسي الخيالي "وينغز أوف ديزاير"، وسيتم العرض في أوقات مختارة خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

التاريخ: 29 - 31 أغسطس (أوقات عرض مختلفة)

المكان: سينما عقيل

ورش عمل في حي دبي للتصميم

يشهد شهر أغسطس العديد من النشاطات وورش العمل في حي دبي للتصميم. يمكن للطلاب الحصول على فرص تعليميّة رائعة بفضل مجموعة من المؤسسات الإبداعية، بدءاً من تصميم الأحذية الرياضيّة، ووصولاً إلى النماذج المُصغّرة. شارك في نشاطات شهر أغسطس في حي دبي للتصميم والتي تتضمّن التصميم الداخلي والواقع الافتراضي (29 أغسطس)، والهندسة والأفلام (30 أغسطس)، وورشة تشكيل القوالب من تشكيل (31 أغسطس).

التاريخ: 29 - 31 أغسطس

المكان: حي دبي للتصميم

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أجواء رومانسية في "ذا جانكشن"

تقع أحداث مسرحية "تشوهال" من إخراج "هدى بالدار" خلال فترة التسعينيات، وتروي قصّة حب رائعة بين "سودير" و"آرتي". يتميّز كلّ منهما بشخصيّة مختلفة تماماً، وبالتالي، فهما يتوقّعان أشياءً مختلفة من الحياة، إلا أنهما ينجذبان لبعضهما البعض وتولد بينهما علاقة حبّ تتحدّى الزمن والأعراف. المسرحية باللغة الهندية، من كتابة "ماناف كول"، ويمكن مشاهدتها في "ذا جانكشن" في 30 أغسطس.

التاريخ: 30 أغسطس

المكان: ذا جانكشن

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