أبرز 7 نشاطات لنهاية الأسبوع في دبي: استعدّ لاستقبال شهر رمضان الكريم

هناك الكثير من النشاطات المسلية يمكنك القيام بها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في دبي قبيل بدء شهر رمضان الكريم. إليك أبرز 7 نشاطات بدءاً من أوميغا ليدز كلاسيك 2019، إلى العروض الختامية في ذا لافتر فاكتوري في نهاية الأسبوع:

​أوميغا دبي ليدز كلاسيك 2019

تنطلق بطولة أوميغا ليدز كلاسيك 2019 مع بداية شهر مايو، وهي بطولة غولف مخصّصة للسيّدات تبلغ قيمة جوائزها 500 ألف يورو. تستقطب هذه الفعالية المميزة أبرز لاعبات الغولف من حول العالم وقد شارك في دوراتها السابقة ألمع الأسماء مثل "أنيكتا سورينستام" و"ليكسي تومبسون". لا تفوّت مشاهدة المباريات مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع في نادي الإمارات للغولف، واستعدّ لصيفٍ مليء بالمفاجآت والتسلية.

الزمان: 1-3 مايو

المكان: نادي الإمارات للغولف

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ختام الموسم مع تو تشاينز يصادف هذا الأسبوع ختام موسم الحفلات في بايس دبي حيث يُحيي النجم تو تشاينز الحفل الأخير يوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد فقط من حفل المغني والدي جي بلاك كوفي من جنوب أفريقيا. اشتهر تو تشاينز بتقديم أروع الأغاني مثل "اتس أي فايب" و"نو لاي" ، وأصبح يُعدّ من ألمع نجوم الهيب هوب في العالم خاصةً بعد نيل ألبومه المسجّل الأول بعنوان "ترو ستوري" على الفئة الذهبية. استمتع بحضور هذا الحفل مجاناً في بايس دبي، أحد أكثر الوجهات روعةً للسهر في المدينة. الزمان: 3 مايو المكان: بايس دبي، حي دبي للتصميم المزيد من المعلومات

سافر في رحلة عبر التاريخ

تُعدّ سفينة كوين إليزابيث 2، إرثاً تاريخياً عائماً على شكل فندق عائم فخم يرسو على شواطئ دبي. إن هذه السفينة التاريخية، كانت تُبحر على الخط الأطلنطي بين ساوث هامبتون، وبريطانيا ونيويورك. وقد سافر على متنها الكثير من مشاهير العالم مثل نلسون مانديلا، وإليزابيث تايلور، ودايفد بويي وكانت نموذجاً فريداً في تصميمها في فترة الستينيات. وللتعرّف أكثر على تاريخ هذه السفينة المميزة يمكنك المشاركة في الزيارة التفاعلية بعنوان "كيو إي تو هيريتاج تريل"، وانطلق في رحلة شيّقة عبر أقسامها المهمة مثل ذا بريدج، وغرفها الملكية مثل ذا كوينز روم، وحجرات مختارة، وقاعة تناول الطعام الرئيسية.

الزمان: حتى 4 يونيو

المكان: كوين إليزابيث 2

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نجم روسي في حفل حي في دبي

شاهد فيليب كيركوروف، أحد ألمع نجوم روسيا في عالم البوب في حفلٍ حي في فندق جميرا بييتش بتاريخ 2 مايو ، حيث يحتفل النجم من خلاله بعيد ميلاده مع معجبيه في دبي. حاز هذا النجم الأسطورة على جائزة أفضل فنان روسي لخمس مرات متتالية حسب تصنيف "ذا وورلد ميوزك أوورد"، وأصدر خلال مسيرته الفنية التي تمتدّ إلى ثلاثة عقود أكثر من 15 ألبوماً مسّجلاً. في العام 2017، حصل الفنان الروسي على وسام الشرف من الإتحاد الفيدرالي الروسي، تقديراً لعطائه في مجال الفنون والموسيقى الوطنية. لا تفوّتوا مشاهدة هذا الحفل الرائع واستعدّوا لاحقاً لعروض فنية أخرى مع أبرز النجوم الروسيين في ذا هيت ميوزك فيست.

الزمان: 2 & 3 مايو

المكان: فندق جميرا بييتش & فندق ريكسوس بريميوم دبي جميرا بيتش ريزيدنس

شارك في سباق للجري

شارك في فعالية "سيغنا بارك ران"، التي تستضيفها حديقة الاتحاد في نخلة جميرا. تُقام هذه الفعالية برعاية شركة "سيغنا" العالمية لخدمات الرعاية الصحية، ويشارك فيها عشاق الرياضة من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية ضمن سباق ودي ومسلٍّ. تهدف سلسلة الفعاليات إلى إدخال النشاطات البدنية إلى الحياة اليومية للمجتمع المحلي من أجل اتباع أسلوب حياة صحي. ويمكن لكافة أعضاء "سيغنا ران" المشاركة في السباق الذي يُقام في 4 مايو مجاناً. أما المشاركين للمرة الأولى فعليهم دفع 105 درهم رسوم تسجيل ليتمكنوا من المشاركة في كافة السباقات القادمة.

الزمان: 4 مايو

المكان: حديقة الاتحاد

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معرض الخط العربي

يُعد الخط العربي إحدى الفنون التراثية لمنطقة الشرق الأوسط، ويعود تاريخ انتشاره إلى القرن العاشر ميلادي ولا سيما في نسخ القرآن الكريم. يتجذّر هذا الفن في عمق التقاليد الثقافية العربية والإسلامية وفي الهوية الاجتماعية للمنطقة. وفي نهاية هذا الأسبوع، يُقام معرض دبي للخط العربي 2019 في نسخته العاشرة، ويتضمن أعمالاً لمجموعة كبيرة من الخطاطين الذين يستخدمون هذا الفن للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وإبداعاتهم. ويتخلّل معرض الخط العربي فنوناً معاصرة تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الجماهير حول العالم، وكان قد شارك في النسخة الماضية عام 2017 أكثر من 150 فناناً استخدموا التقنيات المعاصرة والتقليدية.

الزمان: 27 أبريل - 5 مايو

المكان: وافي مول

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ودّع العروض الكوميدية لهذا الموسم

ستتوقف عروض ذا لافتر فاكتوري مع بداية شهر رمضان الكريم، لذا لا تفوّتوا مشاهدة العروض الأخيرة التي يحييها كل من الكوميديين داليسو شابوندا، ودانا ألكساندر، وجورج زاش في 2 و3 مايو، الذي يتميزون بأداء عالي وحس فكاهي مرهف. شارك داليسو تشابوندا في "بريتين غوت تالنت" وقد أضحك سيمون كاول بشكل كبير. أما دانا ألكسندر فهي كوميدية جريئة وقد قدّمت مجموعة من العروض في مهرجان "فرينج" في أدنبره، وشاركت في كتابة عرض "غود نيوز" لراسل هاورد. بدوره، ترك جورج

زاك اليوناني الكيمياء الحيوية ليدخل في عالم الكوميديا عام 2009. وقدّم عروضاً مميزة في مهرجان "فرينج" في أدنبره.

الزمان: 2 -3 مايو

المكان: تريب باي ويندام دبي & سيفود كيتشن