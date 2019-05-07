أبرز 7 نشاطات لنهاية الأسبوع في دبي: نسخة رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك تتزين المدينة بالأجواء الحيوية المستوحاة من روح الشهر الفضيل. ولا شك في أن هذا الوقت هو الأمثل للقاء الأصدقاء والعائلة على الإفطار والسحور أو لاستكشاف التجارب الثقافية خلال عطلة نهاية الأسبوع. إليكم أبرز سبع نشاطات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من النشاطات الرياضية، ووصولاً إلى الأفلام والمأكولات والاحتفالات:

استكشفوا المذاقات اللبنانية الأصيلة

يتعاون "إنكد" وجهة المذاقات التجريبية مرّة جديدة مع طهاة سوق الطيب، سوق المزارعين اللبنانيين، والمعروف باسم "طاولة". وفي كل يوم، يقوم أحد المزارعين أو الطهاة أو الأمهات بالاهتمام بمطبخ "إنكد" المفتوح. وتتغير هذه القائمة بشكل يومي، لتتمكنوا من تذوّق نكهات مختلفة من المطبخ اللبناني. تشتهر طاولة وإنكد بتقديم تجارب مذاقية مختلفة، لذا يمكنكم الاستعداد لتجربة إفطار خارجة عن المألوف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم أيضاً الاختيار من مجموعة متنوعة من الإفطارات في دبي مثل إفطار دبي أوبرا، وأتلانتس نخلة جميرا.

التاريخ: 7 - 13 مايو

المكان: إنكد، السركال أفنيو

المزيد من المعلومات

فيلم يتخطى كل الحواجز

عندما شاركت حصة هلال في برنامج شاعر المليون، كان من الصعب توقع ردود الأفعال التي ستنتج عن شجاعتها. ومن وراء حجابها، تبدأ حصة بالتحدث عن التطرف وقمع المرأة موجّهة أصابع الاتهام إلى شخصيات مرموقة. "الشاعرة" هو فيلم وثائقي من إخراج ستيفاني بروكهاوس وأندرياس وولف، يسلط الضوء على تمرّد هلال أمام 75 مليون مشاهد. يُعرض هذا الفيلم في سينما عقيل، إلى جانب فيلم "نائلة والانتفاضة".

التاريخ: 9 - 11 مايو

المكان: سينما عقيل

المزيد من المعلومات

شاهدوا دبي من زاوية مختلفة

يستضيف مركز التصوير الرائد في دبي "جلف فوتو بلس" جولة تصوير ما بعد الإفطار لمدة ثلاث ساعات في منطقة الكرامة، إحدى أكثر المناطق حيوية في المدينة "سحور ستولز". تُعد هذه المنطقة جزءاً من دبي القديمة وهي مليئة بالوجهات الثقافية والفنية. استكشفوا جداريات من تصميم فنانين ماليزيين، ومطاعم غير رسمية، وأضواء. احضروا هواتفكم أو كاميراتكم لالتقاط الصور الرائعة في هذه المنطقة مع هواة التصوير تحت إشراف أحد المختصين. خلال هذه الجولة ستتعلمون أكثر عن الثقافة المحلية، وستتوقفون لتناول شاي التندور المميز. تختتم الأمسية في مطعم حيث يمكن للجميع الاطلاع على الصور وتبادلها مع المشاركين والاستمتاع بتجربة عشاء اختيارية.

التاريخ: 11 مايو

المكان: مطعم رافي

المزيد من المعلومات

تحدّوا قدراتكم

يعود تحدّي ند الشبا الرياضي المسائي خلال شهر مايو بنسخته الثالثة. يُعدّ هذا التحدي الوحيد في الإمارات، ويشارك فيه منافسون من الإمارات والمناطق المجاورة والعالم ضمن مسار 5 كيلومتر. شارك في الفعاليتين السابقتين آلاف الأشخاص ومن ضمنهم مشاركون مثل "ذا سييج"، و"رابد وول"، و"ذا بلاك هول". سيتمكن الرياضيون من المنافسة ضمن فريق من أربعة أشخاص في 9 مايو أو بمفردهم في 16 مايو. شاركوا في هذا التحدي الذي يُقام ضمن بطولة ند الشبا الرياضية.

التاريخ: 9 - 16 مايو

المكان: مجمّع ند الشبا الرياضي

المزيد من المعلومات

مدفع رمضان

ينطلق مدفع رمضان كل يوم خلال الشهر الفضيل عند الغروب. بدأ هذا التقليد القديم الذي يعلن عن بدء الإفطار في مصر. احضروا مع عائلاتكم لمشاهدة هذا التقليد الذي تشرف عليه شرطة دبي في عدة مواقع مع انطلاق أذان المغرب، ومن ضمنها مدينة جميرا، وبرج خليفة، والمنخول، وسيتي ووك، وغيرها.

التاريخ: يومياً عند المغرب

المكان: عدّة مواقع في دبي

المزيد من المعلومات

سباق جري رمضاني

يتم تنظيم جولة مسائية من سباق "رن ذا تراك" في دبي أوتودروم احتفاءً بحلول الشهر الفضيل. شاركوا مع العائلة والأصدقاء في هذا السباق المسائي الممتع للجري حول حلبة السباق في موتور سيتي، حيث يمكنكم الاختيار بين مسافة 3 كم و 5 كم و10 كم. وإذا كنتم من بين الثلاثة الأوائل في إنهاء السباق ضمن فئتكم العمرية ستحصلون على كأس تقديرية بالإضافة إلى ميدالية لكل من يتم السباق.

التاريخ: 10 مايو

المكان: دبي أوتودروم

المزيد من المعلومات

نكهات رمضانية محلية

ينظم مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري في حي الفهيدي التاريخي خلال الشهر الفضيل جلسات رمضانية تثقيفية. تبدأ الجلسة الرمضانية قبل نصف ساعة من موعد الإفطار، حيث يُعرّف القائمون على المركز الحضور بأصول الصيام. وعندما يحين موعد الإفطار وصلاة المغرب، يقوم المسلمون من الحاضرين بالصلاة جماعة. بعد الإفطار، تدور جلسة نقاشية، تتم خلالها الإجابة على أسئلة الزوار.

التاريخ: السبت - الخميس خلال شهر رمضان

المكان: مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، حي الفهيدي التاريخي

المزيد من المعلومات