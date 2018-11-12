أبرز 7 نشاطات يمكنك القيام بها في عطلة نهاية الأسبوع!

كل ما يجب عليك معرفته عن الفن والثقافة وغير ذلك الكثير (Shutterstock)

لا شك أن هذه هي عطلة نهاية الأسبوع المناسبة لمتذوقي الفنون والمهتمين بالثقافة مع باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية والأفلام المميزة. اكتشف معنا أبرز 7 نشاطات لعطلة نهاية الأسبوع:

داون تاون ديزاين 2018

يُعدّ معرض "داون تاون ديزاين"، أكبر معرض للتصميم في منطقة الشرق الأوسط، منصة لمحبي التصميم لاستكشاف تصاميم مميزة من كل أنحاء العالم، ويقدّم مجموعة من العلامات التجارية لعدة منتجات مثل قطع الأثاث والإضاءة والحمامات والمطابخ والأقمشة والأكسسوارات. بالإضافة إلى "داون تاون ديزاين" وفي إطار فعاليات أسبوع دبي للتصميم، يمكنكم زيارة معرض "آجالا نايتس" في 17 نوفمبر، والذي يقدّم مجموعة من النشاطات وورش العمل والحلقات الحوارية والنقاشات والتركيبات الفنية بالإضافة إلى العروض الفنية الحية.

الزمان: 15-16 نوفمبر، 12-9 مساءً

المكان: حي دبي للتصميم

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مسرحية "سوترادار" في ذا جانكشن

تروي مسرحية "سوترادار"، المستوحاة من الكلاسيكيات اليونانية واليابانية والـ"ناتياشاترا" (نص سنسكريتي قديم يتناول موضوع فنون العرض)، قصّة مملكة تتعرّض لهجوم وحصار وملك على وشك الاستسلام، وهي من تقديم الكاتب والمخرج المخضرم سانجيف ديكسيت، الذي يشتهر بتأليف قصص مستوحاة من المآسي الكلاسيكية التي تخاطب الجمهور الحديث ومتعدّد الثقافات. وستُعرض أحدث مسرحياته على مسرح "ذا جانكشن" في السركال أفنيو.

الزمان: 17-15 نوفمبر

المكان: حي دبي للتصميم

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فيلم "ذا شاور" القصير في سينما عقيل

تقدّم سينما عقيل سلسلة من الأفلام الكورية كجزء من فعاليات مهرجان دبي للسينما الكورية. ومن ضمن الأفلام المعروضة، فيلم الرسوم المتحرّكة القصير "ذا شاور" للمخرج "إي إتش أن جاي-هون" والذي يروي قصة حب بين فتاة وصبي يتقابلان بالصدفة فتنشأ بينهما صداقة عندما تبدأ الأمطار الغزيرة بالانهمار ما يسبّب مرض الفتاة. كما يمكنكم أيضاً مشاهدة فيلمي "ليتل فوريست" و"ذا فورترس" اللذين سيُعرضان خلال الأسبوع.

الزمان: 17-16 نوفمبر

المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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سوق رايب ماركت في حي دبي للتصميم

في إطار أسبوع دبي للتصميم، يستضيف حي دبي للتصميم سوق رايب ماركت في 16 و17 نوفمبر. يتضمن السوق قطعاً فنية ومجوهرات وحرفاً يدوية ومأكولات، بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية للأطفال وورش عمل وجلسات يوغا، وسوقاً للمنتجات العضوية، وغيرها الكثير. وإذا أعجبتك المنتجات التي يقدمها سوق رايب ماركت، يمكنك الشراء من مركزه في أم سقيم على مدار العام أو من سوق المزارعين في الخليج التجاري.

الزمان: 17-16 نوفمبر

المكان: حي دبي للتصميم

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سباق الجري للسيدات في دبي

يعود سباق الجري للسيدات، الذي يستقطب المشاركات من مختلف القدرات ومستويات اللياقة، في نسخته الثامنة هذا العام. يمكنك الاختيار بين سباق الـ5 كلم أو الـ10 كلم للمشاركة والفوز بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 5000 درهم. يشكل هذا السباق جزءاً من تحدي دبي للياقة، وهو مبادرة تمتد لشهر كامل وتهدف إلى تشجيع المقيمين في المدينة على ممارسة الرياضة وإلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم. وفي هذا الإطار، يمكنك المشاركة في النشاطات الرياضية التالية: مهرجان دبي لليوغا، وسوبر سبورتس ترايثلون حتّا، سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني، و"فان رن" دبي ريزورتس آند باركس. قُم بتنزيل تطبيق تحدي دبي للياقة لتبقى على اطّلاع على كافة النشاطات الرياضية التي تجري في المدينة.

الزمان: 16 نوفمبر

المكان: دبي فستيفال سيتي

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مهرجان دبي 9020 للموسيقى

تستضيف دبي حفلاً موسيقياً رائعاً، في ملعب سوق دبي الحرة للتنس، تحييه كل من فرقة التكنو الألمانية "سكوتر" وفرقة الرقص الإيطالية "إيفل 65". هذه فرصتكم لتستعيدوا ذكرياتكم مع أروع الأغاني التي راجت في فترة التسعينات والتي ما زال الجمهور يرددها مثل"بلو" و"ذا لوجيكال سونغ" و"جامبينغ أول أوفر ذا وورلد" و"هاو ماتش إز ذا فيش". يشارك الدي جي "كامي جي" و"كاي 1" بتنسيقاتهم الموسيقية الحماسية لإضفاء أجواء رائعة على الحفل. يحتوي المهرجان أيضاً على أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات المنعشة والهدايا ومعروضات لرعاة الحفل.

الزمان: 16 نوفمبر

المكان: ملعب سوق دبي الحرة للتنس

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غلوبال كوميدي فيست

يجتمع مجموعة من أفضل الكوميديين من أفريقيا والعالم في مهرجان الكوميديا العالمية "غلوبال كوميدي فيست" في دبي فستيفال سيتي، لإحياء أمسية مليئة بالضحك. ويشارك في المهرجان الكوميدي والممثل وكاتب الأفلام ومسلسلات الـ"سيت كوم" الكوميدية "بوفي"، والكوميدي الأوغندي "سالفادور" والكوميدي والممثل والمذيع البريطاني-الكنغولي "إيدي كادي". وإذا كنت ترغب بالمزيد من الكوميديا والضحك، اطّلع على مقترحاتنا لأفضل العروض الكوميدية في دبي.

الزمان: 15 نوفمبر

المكان: قاعة أرينا في دبي فستيفال سيتي مول

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