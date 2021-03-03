أبطال شقة الأبرياء كما لم تشاهدوهم من قبل…. وصفية تخطف الأضواء بجلسة تصوير!

يعتبر المسلسل التركي شقة الأبرياء هو أنجح الأعمال التي تُعرض خلال الفترة الحالية على الرغم من المنافسة الشرسة.

ويتواجد العمل الذي لم يتمكن من تحقيق ريتنج مشاهدة جيدة في الحلقة الأولى في المرتبة الأولى بسيطرة شبه كاملة، وتدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها أما الأخت الأصغر منها فتعاني من سلسل البول الليلي وتجمع الاختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة.

ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي.

وأثار الفضول الجمهور حول الشخصيات وراء الكواليس وفي الحياة الحقيقية، وعلى رأس هذه الشخصية "صفية" الأخت الكبرى التي ربما قد كرهها الجمهور في بداية الحلقات بسبب تصرفاتها وتحكمها في منزل العائلة.

وخطفت الممثلة التي تؤدي دور صفية واسمها الحقيقي "إزجي مولا" وتبلغ من العمر 37 عاماً الأنظار أمس بجلسة تصوير جديدة أظهرتها بشكل مختلف تماماً لدرجة أم البعض لم يتخيل أنها هي نفسها من تؤدي هذا الدور المُعقد.

بطلة مسلسل شقة الابرياء "Ezgi Mola" التي تؤدي دور صفية من أحدث جلسة تصوير😍#شقة_الابرياء #EzgiMola pic.twitter.com/3gwk7GLjCE — البوابة (@Albawaba) March 3, 2021

وتألقت الجميلة التركية بلوكات كلاسيكية وصولاً لتسريحة الشعر المعتمدة في جلسة التصوير، ونالت الصُور انتشار كبير وتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت زميلتها الممثلة التركية "مروة ديزدار" والتي تؤدي دور شقيقة صفية في العمل قد خضعت لجلسة تصوير منذ عدة أيام، ونالت أيضاً صُور ها تفاعل كبير من الجمهور، كما تم أمس تداول تعليق طريف من زوجها على دورها في العمل والذي يتسم بأنها تقع في الحب بسهولة بالغة.

قورهان التونداشار زوج الممثلة مروة ديزدار بتغريدة مازحة بسبب شخصيتها (جولبان) في مسلسل شقة الأبرياء :

- أنا : مرحبا..

- مروة : 👰🏻



رد مروة : هههههههههههه أنت زوجي عيب عليك تسخر مني😂😂😂😂 pic.twitter.com/Zlg2qbtCrG — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 3, 2021

شقيق عائلة صفية والذي يدعى "بيركان سوكولو" أيضاً كان قد خضع لجلسة تصوير جديدة وتم مشاركة العمل على شكل فيديو مُصور أظهره بلوك قريب من دوره في العمل.

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