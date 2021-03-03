روبي تؤدي رقصتها الشهيرة على المسرح وتتصدر الترند.. فيديو!

شاركت النجمة المصرية روبي مجموعة صُور لها من حفل زفاف كانت قد أحيته مؤخراً في بلدها الأم مصر.

وتألقت روبي بفستان باللون الأزرق اللامع بكتف واحد وفتحه جانبية لأعلى القدم ورفعت شعرها بطريقة بسيطة. أما الملفت فكان تأديتها لرقصتها الشهيرة التي اشتهرت بها بأغنية "ليه بيداري كده" على المسرح أمام الحضور ضمن تفاعل كبير.

وتم تداول فيديوهات الرقصة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعليقات أثنت على جمال الفنانة واشتياقهم لها، كما أن المطربة أدت أخر إصداراتها الفنية التي حملت عنوان "حتة تانية" مع الجمهور لايف.

فنياً، تستعد روبي لطرح ميني ألبوم سيضم 6 أغاني تعاونت فيها مع عدد من الأسماء من بينهم الشاعر مصطفى حسن، وأيمن بهجت قمر ومن المقرر أن يبصر الألبوم الضوء خلال فترة صيف السنة الحالية 2021.

أما فيما يتعلق بالتمثيل، فقد بدأ المخرج محمود كامل تصوير مشاهده في مسلسل "شقة 6" مع روبي و أحمد حاتم تمهيدا لعرض المسلسل في رمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويتكون من جزئين.

أما نوع المسلسل فهو ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، فكرته جديدة على الدراما التليفزيونية، حيث تدور أحداثه في قالب درامي تشويقي حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق.

يذكر أن آخر ظهور تلفزيوني لـ روبي كان من خلال برنامج "صاحب السعادة" والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، وقد تمكنت الحلقة التي عُرضت خلال ليلة رأس السنة من تصدر الترند في مصر ضمن تداول كبير للفيديوهات عبر منصات التواصل الإجتماعي ورسائل حب من الجمهور الذي اشتاق للفنانة الغائبة عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات.

أما بما يتعلق بالحياة الشخصية، فقد تم تداول خبر منذ مدة أن طليق روبي وهو المخرج سامح عبد العزيز قد عقد قرانه على نانسي صلاح عضوة فريق برنامج SNL بالعربي، واقيم الحفل الصغير في منزل نانسي بحضور الأهل والمقربين فقط بسبب جائحة كورونا، كما أنهما يستعدان لحفل الزفاف الذي سيقام خلال السنة الحالية 2020.

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