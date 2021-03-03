شبيه الراحل مشاري البلام يغزو السوشال ميديا.. لن تصدقوا الشبه بينهما!

ما يزال خبر وفاة الممثل الكويتي مشاري البلام يشكل صدمة للوسط الفني وخاصة الخليجي بعد أن فقد الراحل حياته بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وما زال الجمهور والمشاهير يقدمون التعازي لعائلة الراحل عبر منصات التواصل الاجتماعي مع تصدر اسم الراحل الترند لفترات متتالية.

وشاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو لشاب يبيع السمك في دولة تركية، وبدا الشاب نسخة عن الراحل مما دفع الجمهور للتعليق بـ "وووايد بشبهه الله يرحمه ويغفر له".

وتابع آخر "لا مات الشخص نشوف اشباهه ! وقت ماكان اخوي عايش عمري ماشفت احد يشبهه ويوم توفى شفت اشخاص كثير لو مو متأكده انه ماله توم كان حلفت انهم تؤام".

واضاف آخر "والله يامي قبل اقرأ تعليقك افتكرته البلام وهذا مقطع في احد مسلسلاته الله يرحمه ويجبر اهله".

يذكر أن العيدان كانت قد فتحت باب الهجوم على الممثلة الكويتية غدير السبتي واتهمتها بأنها سبب نقل الفيروس إلى الراحل بسبب تنقلها من مكان لأخر وجاء في التغريدة بالتحديد "حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج".

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

إلا أن غدير لم تلتزم الصمت وهاجمت مي العيدان بفيديو شاركته واظهرت فيه محاولتها للإتصال بها إلا أن الاخيرة رفضت الإجابة، ومن ثم عادت العيدان وشاركت تغريدة توضح فيها أنها لم تقصدر غدير السبتي بل ممثلة أخرى.

وصاحب وفاة مشاري الكثير من الجدل، إذ كشف والد الراحل أن سبب الوفاة هو خطأ طبي بعد أن أخذ اللقاح وهو بالفعل كان مُصاباً بالفيروس، إذ أن عدم اهتمام الجهة الطبية بإجراء الفحوصات اللازمة إضافةً إلى إعطاءه إبرة الكورتيزون كانت السبب في إنهاء حياته.

نبذة عن مشاري البلام

مشاري صالح محسن البلام ولد في 12 ديسمبر 1972. أدى خلال مسيرته المهنية العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن. حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحًا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارًا أكبر.

أما عن حياته العائلية فهو مُتزوج ولديه خمسة أبناء هم "صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة"، وهو ابن عم الممثل حسن البلام.





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