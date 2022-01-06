أبناء غادة عادل يطلبون منها العودة لطليقها.. وهكذا جاء ردها!

كان لقاء الفنانة المصرية غادة عادل وطليقها المنتج السينمائي مجدي الهواري في برنامج "بصراحة مع" الذي يعرض على قناة MBC مؤثرًا للغاية، ففيه كشفا مشاعرهما الحقيقة تجاه بعضهما البعض وتطرقا للحديث عن تفاصيل مهمة ومحورية في طلاقهما وحياتهما الزوجية سابقًا.

ومن الواضح أن أبناء النجمين تأثروا بكمية الحب والمشاعر التي رأوها في عيني والديهما، ففي اللقاء اعترف مجدي الهواري انه لم يتزوج إلى الآن لأنه لا يزال يحبها ويكن لها المشاعر؛ لذلك لن يوجد امرأة قد تتحمل ذلك على الإطلاق، وقد شهدنا دموع غادة عادل في بعض المطارح ولمعة الحب في عينيها.

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن ردة فعل أولادها بعد لقاءها بطليقها مجدي الهواري..@yaraalmuhtadi#سينماتك pic.twitter.com/zDUvnUb65m — SBC channel (@SBC_Channel) January 4, 2022

وخلال لقاء جديد لها في برنامج "سينماتك" الذي يعرض على قناة SBC السعودية، كشفت غادة عن رد فعل أولادها بشأن الحلقة التي جمعتها بطليقها وكيف أنهم طالبوها بالعودة إليه، لكنها أوضحت أن العودة ليست بتلك السهولة وهي سعيدة بعلاقتهما كما هي، وأكَّدت أن ذلك لصالحها ولصالح أبنائها ولصالح مجدي.

ولم تنفِ غادة فكرة الرجوع نهائيًا، بل أشارت أن لا أحد يعلم ما سيأتي به المستقبل.



غادة عادل ومجدي يتحدثان عن إيجابيات الطلاق



ولقد كشفت غادة أن طلاقها من مجدي لم يؤثر على حياة أبنائهم، بل كان له أثر إيجابي أكان ذلك بعلاقتها بطليقها أو قدرتها على تربية أطفالها بعدما كانت تجد صعوبة في ذلك لأن مجدي كان الأب الذي يتعامل مع كل شيء، وبسبب عدم حبها وارتياحها لنفسها وعدم قدرتها عن التنفيس والتعبير عن نفسها، إضافة إلى خلافاتهما المستمرة.

وأوضح مجدي أن سبب مشاكلهما بسبب زواجهما في سن صغيرة، لهذا فقد تغيرت شخصيتهما وبدأت تتلاشى التشابهات بينهما.



مجدي الهواري وغادة عادل يكشفان سبب عدم زواجهما بعد الطلاق

أشار مجدي أنه لم يتزوج إلى الآن بسبب الشروط التي يضعها نظرًا لعمره ونضوجه من بينها تقبل زوجته المستقبلية فكرة انه لا يزال يحب غادة بسبب الذكريات الجميلة التي جمعتهما ووجود طاقة تربطه بها.

بينما كشفت غادة أن أبنائها يرفضون فكرة زواجها من جديد، ليؤكد مجدي أنه ترك جزء منه في المنزل.

