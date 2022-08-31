أحدث ظهور لعلا غانم بعد سنوات من الغيبة و الجمهور: (إرجعي يا علا)

نشرت الفنانة علا غانم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام) بعد غياب سنوات عن مجال التمثيل بعد انتقالها إلى الإقامة في أمريكا .

ونشرت علا غانم صورة تجمعها بابنتيها كاميليا وفريدة، وكتبت على الصورة قائلة: (حياتي). هذا وتوالت التعليقات من محبي الفنانة ومتابعيها على الصورة، معبرين عن افتقادهم لها وكتبوا تعليق:( واحشتينا إرجعي يا علا).

يذكر ان آخر ظهور للفنانة علا غانم فنيًا كان عام 2017، حيث قدمت فيلم (الفندق) مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، ومسلسل (طعم الحياة) مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد.