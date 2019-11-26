أحدث ظهور لقمر خلف و ابنتها الشابة و الجمهور: الأم أجمل!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للنجمة السورية قمر خلف إلى جانب ابنتها جودي من طليقها الفنان السوري مهند قطيش.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة ومختلفة، فالبعض رأى أن جودي ورثت ملامح وجمال والدتها، فيما رأى آخرون أن الأم أجمل من الابنة وبدت أصغر في الصورة، أما غالبية التعليقات كانت حول أن جودي تشبه والدتها بنسختها القديمة، أي قبل عمليات التجميل، حسب موقع دنيا الوطن.

وقام هؤلاء بإثبات رأيهم بتداول صورة للنجمة السورية من مسلسل (عودة غوار) والذي عرض عام 1999، وبدت فيه خلف مختلفة.

يُشار إلى أن الفنانة السورية قمر خلف كانت متزوجة من الفنان مهند قطيش، وأنجبت منه ابنتهما جودي، ثم انفصلت عنه في عام 2008، وارتبطت بعد فترة بالفنان السوري مهيار خضور والذي يصغرها بما يقارب الـ 4 سنوات وتحديدًا في عام 2011؛ إذ إن خلف من مواليد عام 1979، وخضور من مواليد 1983، وأنجبت قمر من زوجها خضور ولدين وهما آيات وفايز.