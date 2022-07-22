أحضان و رومانسية: أحدث ظهور لرحمة رياض و زوجها الوسيم

شارك الفنان العراقي ألكسندر علوم، عبر حسابه الرسمي على برنامج تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام) صورة تجمعه بزوجته الفنانة العراقية، رحمة رياض. وبدا الثنائي في حالة حب وانسجام ورومانسية بالغة. وقد علّق ألكسندر (أميرة الأميرات)، لتردّ عليه رحمة (أحبك جداً).

رحمة رياض كانت قد أعلنت في برنامج (صدى الملاعب) مع الإعلامي مصطفى الآغا، إنها تعارفت على ألكسندر عن طريق شقيقتها التي تعمل في مجال الإعلام، وبدأ كل منهما، يتحدثان مع بعضهما عبر وسائل التواصل، من خلال مكالمات هاتفية وفيديو، وبقيا على هذا الحال، لمدة تسعة أشهر، إلى أن تطور الأمر لعلاقة حب، انتهت بإعلان خطبتهما.

و فنيا تصدَّرت الفنانة العراقية رحمة رياض الترند بأغنيتها الجديدة، التي أطلقتها أخيراً، وحملت عنوان ( اصعد للكمر).

واحتفلت رحمة بتصدرها الترند في المملكة العربية السعودية، والعراق، وسوريا، ولبنان ودولٍ عربية أخرى بنشرها مقطعَ فيديو قصيراً من الأغنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، والتعليق عليه: (وأنتو من گد ما حلوين صعدنا ترند بهالسرعة فدوة لجمالكم ولمحبتكم اللي تكبر القلب). والأغنية من كلمات حيدر الأسير، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.