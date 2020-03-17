أحفاد عادل إمام يخطفون الأنظار.. صورة!

شارك الممثل المصري "محمد إمام" صورة لأولاد شقيقه "رامي إمام" عبر حسابه في موقع إنستغرام.

وانتشرت الصورة بشكل كبير بسبب ظهور أحفاد الممثل المصري عادل إمام الذي يعتبر قليلاً نوعاً ما، حيث ظهر محمد وهو يتوسط كلا من "عادل" و "عز الدين".

وأضاف محمد للصورة تعليق "عادل وعز الدين ولاد رامي أخويا .. ما شاء الله كبروا لحد ما بقوا أكبر مني .. ربنا يحفظهم ويحفظ جميع ولادنا وبناتنا".

يذكر أن عادل إمام قد واجه شائعات كثيرة في حياته المهنية، أخرها كان إصابته بالكورونا على أثر دخوله للمستشفى إلا أن ابنه نفى الموضوع وأكد انه مجرد إرهاق، كما صدرت إشاعة أنه قد فارق الحياة وهذه ليست المرة الأولى، إذ أن شائعة وفاة الفنان المصرية عاجل إمام تنتشر كثيرًا.

من جهة أخرى، يشارك الممثل المصري عادل إمام ببطولة مسلسل "فالنتينو" والذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2020 إلى جانب كل من كلًا من "دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين.

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