آخر ما كتبته أحلام الجريتلي قبل وفاتها على فيسبوك

صدمة جديدة تعرض لها الوسط الفني في مصر بعد أقل من 24 ساعة على إعلان خبر وفاة الممثل المصري يوسف شعبان وهي وفاة الممثلة المصرية أحلام الجريتلي.

وفارقت الممثلة القديرة الحياة في منزلها بعد عودتها من موقع التصوير حيث كانت تستعد للعودة لسباق الموسم الرمضاني من خلال عدة أعمال فنية كما كان متداول، أما عن سبب الوفاة فكان تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة وسريعة لدرجة أن المسعفين وصلوا لبيتها بعد وفاتها.

وتداول الجمهور الذي وجه التعازي لعائلة الممثلة آخر منشور كانت قد شاركته الراحلة عبر حسابها في فيسبوك والذي جاء فيه "الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزينى فى وفاة محمد زوج اختى المرحومة امال ووالد وائل وريم سبحان الله واهى ماشية شوية حزن وشوية فرح واخرتها متر فى متر".

وأبدا مشاهير مصر حزنهم على وفاة الراحلة ومن بينهم الممثل المصري صلاح عبد الله الذي شارك آخر صوره له معها وارفقها بتعليق "صورة من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة أحلام الجريتلي أرجوكم الفاتحة والدعاء"..كما أن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني علقت على خبر الوفاة بـ "كانت ضيفة عزيزة في كل بيت الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه"

صورة من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة #أحلام_الجريتلي أرجوكم الفاتحة والدعاء🙏 pic.twitter.com/f1M2DXxI0m — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) February 28, 2021

كانت ضيفة عزيزة في كل بيت

الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه #احلام_الجريتلي https://t.co/jjqERv6GlZ — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) February 28, 2021

نبذة عن أحلام الجريتلي

ممثلة مصرية من أصل شركسي، وقد شاركت في العديد من المسلسلات وصل عددها لـ 250 تقريباً ومن بينها "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس"... أما عن آخر أعمالها فكان مسلسل "اللعبة 2" الذي صدر خلال الأشهر القليلة الماضية عبر تطبيق شاهد للأعمال المُصورة.

أما عن حياتها العاطفية فقد تزوجت من الدكتور شيرين حسين لما يزيد عن 25 عاما ولم يرزقا بأي أطفال، ويعمل زوج الراحلة كإستشاري هيدروجيولوجي وكاتب ومحلل سياسي وكان قد سبق وان ظهر برفقة الراحلة خلال أحد البرامج الحوارية.

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