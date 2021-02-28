نيكول سابا: لم تتم دعوتي على اجتماع الفنانات.. وشركة الصباح خذلتني

عرضت يوم أمس حلقة الفنانة اللبنانية نيكول سابا من البرنامج الحواري المواجهة من تقديم الإعلامي رودولف هلال.

بداية الحلقة كانت قد أخذت منحنى سياسي بسبب الأوضاع غير المستقرة في لبنان، وعبرت سابا عن ألمها وحزنها على الوضع في لبنان وأكدت أنه من حقها كأم ومواطنة وانسان أن تبدي رأيها بالقضايا المتداولة في بلدها كما أنها صرحت أن هنالك سبب خاص منعها من المشاركة في المظاهرات على خطى زميلاتها.

بالانتقال للجانب الفني، أثارت سابا الجدل الكبير والمقارنات التي رافقت مسلسل "الهيبة" وكشفت أنه كان من المفترض أن تشارك في جزئي المسلسل إلا أنها تفاجأت بقرار من شركة الانتاج بإيقاف الموضوع على جزء واحد وحتى التغير الكبير في شخصية "سمية" التي أدتها.

وأكدت نجمة مسلسل الهيبة بالموسم الثاني أنها وقعت العقد بناءً على 7 حلقات كانت قد عُرضت عليها، وتم تغيير المخرج الخاص بالموسم الثاني وبالتالي تغير الأحداث بطريقة غير مفهومة نوعاً ما. وانتقدت سابا جميع من هاجمها بسبب دورها وصرحت بطريقة إنفعالية أن دورها كان أقوى دور نسائي في جميع أجزاء الهيبة.

وأضافت النجمة اللبنانية أن شركات الإنتاج حالياً لا تتعامل إلا مع نفس الوجوه من دون أن تعرف السبب وراء ذلك، وهو أمر غير عادل لباقي المواهب.

أما حول الأعمال المشتركة فعلقت بأن هذه الأعمال رفعت اسم الممثل اللبناني والسوري على حد سواء وأن الخلاف المتداول يؤثر على العلاقات بين الفنانيين.

لماذا لم تتواجدي في الجلسة التي ضمت نجمات لبنان؟

ردت سابا بـ "إسأل الي نظمت الجلسة"، وتابعت "ما انعمزت ويمكن خافوا من الرفض لهيك ما عزموني"!، ولمحت نيكول إلى عدم وجود خلاف بينها وبين أي شخص خاصةً ماغي بو غصن على الرغم من أنها لم تدعوها للجلسة التي نظمتها وحتى أنها لم ترد عليها عندما تمنت لها السلامة بعد خضوعها لعملية جراحية.

ختام الحلقة كان حول عصر الأرقام الذي أصبح هو مؤشر نجاح الممثل وبالأحرى ما يجلب له الأعمال الفنية، واضافت أنها لم يعد لها جهد للتواجد على الميديا أو بالأحرى تجهيز نفسها كل مرة من أجل جلسة تصوير جديدة.

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