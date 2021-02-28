بدور البراهيم تفقد أعصابها وتمزق هدية في وجه معجب.. بالفيديو!

شاركت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم فيديو مثير للجدل عبر حسابها في سناب شات أظهرها وهي تتلقى هدية من أحد المعجبين.

الهدية كانت عبارة عن باقة ورد باللون الأحمر من أحد المعجبين ومعها كرت عليه إهداء، وشاركت الفيديو وهي تبدي إعجابها بباقة الورد ولكن ما هي إلا لحظات حتى أطلقت غضبها ورمت باقة الورد خارج الغرفة وهي تصرخ مو كل المشاهير زي بعض، قاصدة أن كلام بذيء كُتب على ورقة الإهداء وهو ما دفعها لفقدان أعصابها.

يذكر أن خبيرة التجميل كانت صدمت الجمهور بصور جديدة من دون الحجاب مما أثار استياء البعض ضمن تعليقات كان أبرزها "الحجاب مش لعبة وقت ما تبين تلبسينه ووقت ما تبين تقطينه"!.

وردت خبيرة التجميل على الموضوع مباشرةً بفيديو جاء فيه "الي كنت ألبسه مش حجاب نضحك ع بعض؟..نص شعري دايماً برا، الله يهديني و اتحجب بس أنا ما أشلح حجابي بالشوارع والمولات ولما أزور الدول السعودية"!

وأثار تواجد سعد شقيق بدور في الجلسة سخرية الجمهور، إذ أن حملات السخرية كانت قد بدأت بعد أن أطل شقيق بدور معها خلال أحد الفيديوهات منذ أشهر وتساؤل وقتهما الجمهور ما إذا كان قد خضع لعملية التحويل الجنسي سابقاً بسبب مظهره الأنثوي من ناحية الملابس ولون الشعر وطريقة الكلام.

وردت وقتها بدور بفيديو جاء فيه أن العالم عندما يجدون شخص يرتدي ملابس عصرية أو قام بصبغ شعره يتهمونه بالتشبه بالنساء.. لا يدركون معنى التحضر وأن كل جيل له ملابس وستايل مختلف.

"بدور البراهيم" تُعلنها:



"أنا أخلع حجابي في السناب بس، لكن بالشوارع والمولات ألبسه" pic.twitter.com/fvFezIJAb1 — WHR (@whrumor) February 17, 2021

يذكر أن البراهيم كانت قد هاجمت وسخرت من فيديو راقص قديم لـ هند وشبهتها بالشخصية الكرتونية "نقار الخشب"، وتابعت "أنت تحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني"!

بدورها قررت هند الرد بعدة فيديوهات كان أولها السخرية من تصريحات بدور التي جاء فيها أنها تتمنى أن تتحجب قريباً، وتابعت "انت تلاحظون أي حد يبي يصير ترند يجيب سيرتي ويطلع قدام الكاميرا بكامل أناقته لأنو يعرف من دون ذكر اسمي ما حد يطل بوجهه"!

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