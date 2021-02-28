فوز العتيبي ترمي نفسها في أحضان زوجها.. وجسدها ملفوف بالبطانية فقط!

لا يلبث أن يمر يوم من دون أن تثير الفتاة السعودية فوز العتيبي الجدل بطبيعة الفيديوهات التي تشاركها برفقة زوجها.

وشاركت فوز فيديو وهي عارية وتلف نفسها بالبطانية، ومن ثم اقتربت من زوجها الذي كان يجلس على الكنبة ليحتضنا بعضهما أمام الكاميرا.

ونال الفيديو انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات هاجمت فوز التي تتعمد إثارة الجدل بمثل هذه الفيديوهات وفي نفس الوقت لا تعرف معنى الخصوصية بحسب تعليق الجمهور.

يذكر أن فوز كانت قد تصدرت الترند منذ مدة بعد أن شاركت فيديو لها داخل حوض الاستحمام برفقة زوجها احتفالًا بتوثيق حسابها على تطبيق سناب شات، وكانت فوز داخل حوض الاستحمام عاريةً و زجاجة المشروب بجانبها.

وهاجمها الجمهور الذي تداول الفيديوهات فوز بشكل واسع ضمن تعليقات مختلفة كان منها "عوذه عوذه هذي تاليتكم ياحثاله تبون الحرية و وتطالبون بأسقاط الولاية وتخالفون وتعصون اولياء الامر وكأنهم اعداء لم يكونو يوما اباء لكم . ماكان الجزاء منكم سوى عقوق وجعل كرامتهم تحت الاحذيه"، وتابع أحدهم "يارب يهديها ويصلحها ويردها لرشدها لو ماكان فيه دين وجنه ونار الكل ياخذ راحته لأن بنكون بهايم لكن الله خلقنا مسلمين نعرف الحدود والعقاب والثواب الله يرحم ضعفنا بس".

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها، وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة.

كما اشترطت مؤخرًا قيمته 500 ألف ريال سعودي، ما جعلها محط أنظار المتابعين، حتى أن بعضهم علق لها بأنّ هذه الشروط ستجعل فترة زواجها قصيرة، ولن يستمر لأكثر من 6 أشهر.

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