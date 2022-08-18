أحلام الشامسي تهنئ الملكة رانيا بخطوبة نجلها.. ومطالبات بإحياء حفل زفافه

أعلن يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أغسطس خبر خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة آل سيف، وانهالت التبريكات والتهاني بهذه المناسبة المهمة التي جمعت الشعب السعودي والأردني.

أحلام الشامسي تهنئ الأردن بخطوبة ولي العهد الأردني

وتوجَّهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها على "إنستغرام"، وشاركت سلسلة صور توثِّق خطوبة نجل الملك عبدالله الثاني والآنسة رجوة، وعلَّقت: "اتوجه باسمى التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة ‫#رانيا_العبدالله‬ بمناسبة خطوبة سمو الامير ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف متمنية لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء والرفاه والبنين وربي يحفظ الاردن".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تبركة أحلام، وطالبوها أن تحيي حفل زفافهما، فكتبت إحداهن: "نبيك تسوين لهم حفل مجانا يا ملكه".

وأضافت أخرى: "اعملي لهم تاغ يمكن يجيبوك تغني في عرسهم".

الملكة رانيا تعلن خطوبة نجلها ولي العهد الأردني

من جهتها، شاركت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفل خطوبة وقراءة فاتحة نجلها ولي العهد الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وبدا واضحًا السعادة العامرة التي انتابت الملكة رانيا بهذه المناسبة المهمة، حيث ظهرت في إحدى الصور تتوسط العروسين فيما أظهرت الثانية العناق الأبوي الذي منحه العاهل الأردني لخطيبة ابنه الآنسة رجوة.

وأرفقت الملكة صور حفل الخطوبة بعبارات مؤثرة عبرت من خلالها عن فرحها بهذه المناسبة السعيدة، وقالت: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

من هي رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض.



عمر رجوة آل سيف



تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

العمر: 28 عامًا.

أصلها: يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

دراسة رجوة آل سيف

أكملت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



