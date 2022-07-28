بعد غيابها: أحلام الشامسي تحسم خبر اعتزالها

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن سبب ابتعادها خلال الفترة الأخيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التواصل مع زملائها على غير عادتها، وهو ما جعل البعض يطلق عدداً من التكهنات حول اعتزالها الفن، إلا أنها حسمت الأمر بتغريدة لها.

وقامت أحلام الشامسي بالرد على عدد من التغريدات التي تساءلت عن سبب غيابها عن موقع (تويتر) وعدم مشاركتها لتغريدات خلال الفترة الأخيرة على غير عادتها.

و حسمت أحلام الجدل مؤكدة أنها في فترة نقاهة وإجازة طويلة مع عائلتها بعد أن قضت فترة طويلة في العمل في عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أنها رغبت في النهاية الحصول على قسط طويل من الراحة. وكتبت أحلام في تغريدة عبر موقع (تويتر): (أولاً اشكر على السؤال والمحبة، ثانيًا أبارك أو أعزي أو اهني هذا واجب وما يزعل أحد؟! ثالثًا أنا في عطلة لمدة شهرين مع عائلتي واعتقد من حقي من بعد مجهود سنة كاملة وهذا تجديد بحد ذاته، ولا جديد حاليًا واعتقد عملت ألبوم ناجحولليوم موجود وأخيرًا البركة في جمهوري وشكراً).

وحرصت أحلام بعدها إلى العودة للتواصل من جديد مع زملائها الفنانين على (تويتر) وتوجيه التهنئة للفنانة السورية أصالة نصري صدور ألبومها الجديد.